Один мост или никакого? Rail Baltica упёрся в Даугаву и в Саласпилсе тоже 5 10742

Политика
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недостроенный мост в Риге.

Недостроенный мост в Риге.

ФОТО: LETA

Решения по строительству совмещённого автодорожного и железнодорожного моста «Rail Baltica» через Даугаву у Саласпилса могут быть известны в первом квартале этого года, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения (МС).

Под руководством министерства продолжается работа технической рабочей группы, поэтому окончательное решение о строительстве совмещённого моста пока не принято.

Совместно с другими вовлечёнными сторонами министерство оценивает возможные решения, включая уже выполненные проектные работы и технические возможности строительства.

В министерстве поясняют, что строительство совмещённого моста входит в объём договора на проведение основных строительных работ проекта «Rail Baltica», поэтому рабочая группа консультируется с подрядчиком основной трассы — «E.R.B. Rail JV» — по методике строительства моста, поэтапному выполнению работ и связанным с этим затратам.

Отвечая на вопрос, может ли быть потеряно финансирование в размере 50 миллионов евро от Фонда военной мобильности, выделенное на строительство опор моста, в министерстве пояснили, что период допустимости финансирования длится до середины 2027 года. Ведутся переговоры с Европейской комиссией о возможности перераспределить средства на другую активность в рамках проекта моста.

Окончательное решение технической рабочей группы ожидается в первом квартале 2026 года. В соответствии с ним Министерство сообщения подготовит и представит Кабинету министров информационный отчёт о строительстве совмещённого моста через Даугаву у Саласпилса.

Как ранее сообщала передача «de facto» Латвийского телевидения, под угрозой находится использование выделенных Фондом военной мобильности 50 миллионов евро.

Передача указывала, что в третьем этапе отбора фонд поддержал три латвийских проекта — завершённый мост через Салацу и реконструкцию перрона в аэропорту, но вызывает беспокойство возможность реализовать строительство опор для запланированного двухуровневого автомобильного и железнодорожного моста через Даугаву в рамках «Rail Baltica».

По данным передачи, на строительство опор было выделено 51 миллион евро — наибольшая сумма среди всех проектов. Однако существует опасение, что в запланированном виде мост окажется слишком дорогим — его строительство может стоить около 800 миллионов евро. Возможно, деньги придётся вернуть либо пытаться перенаправить их на строительство другого типа моста. Кроме того, оптимизация технических решений основной трассы в направлении границы с Литвой может завершиться только в 2026 году, а значит, до этого момента строительство насыпи и путепроводов начато не будет.

Согласно информации «de facto», в расчётах указывается, что совмещённый двухуровневый мост обойдётся почти в 800 миллионов евро, а такие средства вряд ли удастся найти.

Весной прошлого года компания «RB Rail» предложила сократить объём моста, в том числе отказаться от автомобильной части. Против этого выступила компания «Latvijas valsts ceļi» (LVC), поскольку в изначально отведённом коридоре для Рижской объездной дороги физически больше нет места для отдельного автодорожного моста.

Представитель LVC Анна Кононова пояснила, что их потребность — это сооружение, обеспечивающее движение автотранспорта. Однако LVC не была вовлечена в начальную фазу изучения объединённого решения и не участвовала в принятии решений о его конфигурации.

Решение строить именно такой совмещённый мост было принято в 2021 году. Обосновывалось оно тем, что два отдельных моста обошлись бы на 40 миллионов евро дороже, чем двухуровневый мост, который по ценам 2020 года можно было бы построить за 200 миллионов евро. Отмечалось, что такой мост станет одним из самых сложных строительных объектов в странах Балтии и будет иметь лишь три аналога в масштабах всей Европы.

Как уже сообщалось, по данным совместного предприятия стран Балтии «RB Rail», затраты на первую фазу «Rail Baltica» могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда — в Латвии. При этом за счёт оптимизации технических решений возможна экономия до 500 миллионов евро, не исключены и другие сокращения расходов.

Общие затраты проекта, согласно анализу затрат и выгод, в Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта ширины колеи (1435 мм) от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В рамках проекта в странах Балтии будет построено 870 км новой линии, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.

#инфраструктура #Rail Baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • SR
    Sergejs Ribakovs
    3-го февраля

    Китайцы и дешевле и лучше сделали , у них 6 или 8 полос под воду ныряют , вот где нужная тема.

    9
    0
  • п
    прохожий
    Sergejs Ribakovs
    3-го февраля

    Китайцы бы , уже давно ,, проредили ,, руководителей , за ,,рукожобство,,.Да и не занимались бы этим ,,великим проектом,, .

    11
    0
  • SR
    Sergejs Ribakovs
    3-го февраля

    Дед , это не факт что поедут с такой скоростью, они же урезаются, сокращается , так что не факт.!!!

    4
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го февраля

    Был такой старый анекдот еще брежневских времён: "Мост видишь? - Нет! - Вот с этого и живём...". Ничего в этом мире не меняется. :)

    17
    0
  • Д
    Дед
    2-го февраля

    Китайцы уже разогнали свои поезда до 500 км/ч, а наши к 2050 году, только хвастаются, что поедут со скоростью 250км/ч.

    37
    1
