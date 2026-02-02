Все больше учащихся школ из семей нацменьшинств используют латышский язык вне школы, однако пятая часть по-прежнему пользуется им только в школе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Министерством образования и науки (МОН).

88% учеников, родным языком которых не является латышский, считают, что полученные в школе знания латышского языка помогают или скорее помогают им в жизни вне школы. Школьники используют латышский язык в интернете, в общении с друзьями и членами семьи, в кружках и на занятиях спортом, в общественных и других местах. 70% опрошенных считают, что участие во внешкольных мероприятиях помогает улучшить навыки латышского языка.

В то же время 21% опрошенных учащихся признали, что используют латышский только в школе. Это более низкий показатель, чем в ответах родителей, что указывает на более широкое использование языка именно в быту школьников, отмечают в министерстве.

На переменах с учителями и другими сотрудниками школ 47% школьников разговаривают преимущественно по-латышски, 43% используют как латышский, так и русский языки, а 8% в основном говорят по-русски. В свою очередь, в парных и групповых работах лишь 16% школьников предпочитают разговаривать на латышском языке, 41% в основном используют русский язык, 41% одновременно пользуются двумя языками.

Более выраженная тенденция говорить по-латышски дома наблюдается в группах младших классов, особенно в семьях с учащимися 1-х классов, где все чаще латышский используется параллельно с каким-либо из языков нацменьшинств. При этом 54% опрошенных отметили, что в семье редко говорят по-латышски или не говорят вообще.

74% школьников полностью или в основном понимают уроки на латышском языке. С возрастом повышаются и языковые навыки учащихся. В качестве важнейшего фактора поддержки в изучении латышского языка школьники называют разъяснения учителей, также дети все более активно используют цифровые учебные ресурсы на латышском языке, в том числе учебные платформы и инструменты искусственного интеллекта.

В качестве важнейшей внешней поддержки школьники назвали семьи - такой ответ дали 30%. Родители школьников чаще помогают с переводом, разъяснением более длинных текстов и подготовкой к проверочным работам, в то время как около трети родителей полагаются в этом только на школу. Родители дошкольников чаще помогают детям изучать латышский язык, разговаривая, читая вслух книги и играя. Только на дошкольное учреждение рассчитывают 17% опрошенных родителей.

По сравнению с результатами опроса, полученными годом ранее, на 13 процентных пунктов выросла доля педагогов, которым не доставляет труда подготовка к урокам: такой ответ в этом году дали 38% респондентов. В качестве существенной поддержки педагоги назвали профессиональное совершенствование, сотрудничество с коллегами, методическую и эмоциональную поддержку. Для 32% педагогов латышский язык является родным, а 46% считают, что владеют латышским свободно. Ни один из опрошенных учителей не оценил свои знания латышского языка как плохие.

Опрос проводился в октябре-ноябре 2025 года, в нем приняли участие 10 329 респондентов - школьники, родители, педагоги и руководство школ 24 самоуправлений. Для 84% опрошенных учеников 7-х и 9-х классов русский язык - единственный родной, 33% говорят дома также по-латышски. Опрос проводила компания "Edurio".

Как сообщалось, это последний учебный год, в течение которого в учебных заведениях, реализующих программы образования нацменьшинств, осуществляется переход на обучение только на латышском языке. С 1 сентября обучение на латышском языке начали 4-е и 7-е классы, которые до этого учились по программам нацменьшинств.

Этой весной в 2-х, 5-х и 8-х классах пройдут мониторинговые работы, чтобы определить, какие еще необходимы улучшения для освоения латышского языка до достижения предусмотренных стандартом результатов в 3-х, 6-х и 9-х классах. Первые данные о реализации реформы также будут получены на основе результатов учащихся 9-х классов на централизованном экзамене по латышскому языку. Эти школьники начали переход на обучение только на латышском языке два года назад - в 7-м классе.

В то же время полноценно оценить результаты реформы можно будет лишь в 2030/2031 учебном году, когда основную школу окончат дети, начавшие обучение на латышском языке уже с 1-го класса, отметил заместитель госсекретаря МОН по вопросам образовательной политики Роландс Озолс. Он указал, что сложнее переход на обучение на латышском языке проходит в Риге и Даугавпилсе, тогда как другие самоуправления не сталкиваются с большими проблемами.

По оценке Государственной службы качества образования, переход на обучение только на латышском языке в большинстве школ проходит по плану, однако около трети учебных заведений сталкиваются с трудностями из-за нехватки педагогов, их недостаточных навыков работы в многоязычной среде и проблем с созданием латышской среды в школах.