От культуры к политике: как поездки в Китай меняют позицию латвийских элит 1 745

Политика
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: От культуры к политике: как поездки в Китай меняют позицию латвийских элит

В прошлом году возможностью поехать в оплаченные визиты в Китай воспользовались представители различных сфер, в том числе политики, и нередко после таких поездок эти лица сознательно, а в отдельных случаях и неосознанно становились лоббистами интересов Китая, говорится в отчёте Службы государственной безопасности (СГБ) о своей деятельности за прошлый год, пишет LETA.

Как и в предыдущие годы, в 2025 году Латвия не входила в число приоритетных разведывательных целей китайских спецслужб. Вместе с тем они сохраняли интерес к информации о политических процессах, актуальных вопросах обороны, экономической ситуации в Латвии, а также к активности Латвии в институтах НАТО и ЕС и их повестке.

Наибольший потенциал для получения разведданных Китай по-прежнему имел за счёт деятельности со своей территории, чему способствовали поездки граждан Латвии в Китай и некритичное отношение к угрозам со стороны этой страны. Предоставляя латвийцам возможность отправиться в оплаченные визиты, китайские учреждения и организации создавали условия для спецслужб Китая отбирать и вербовать потенциальные источники информации и лоббистов интересов, отмечается в отчёте.

Согласно имеющейся у СГБ информации, в 2025 году в такие поездки отправлялись представители академической и научной среды, политики, предприниматели и представители культуры. Нередко после этих визитов лица сознательно или неосознанно начинали лоббировать интересы Китая — призывали к более тесному сотрудничеству и распространяли официальные послания Коммунистической партии Китая по стратегически важным для неё темам.

В прошлом году Китай для укрепления своего влияния в Латвии преимущественно использовал так называемую «мягкую силу»: продвигал китайскую культуру, активизировал академическое сотрудничество и в других формах стремился создать образ надёжного, миролюбивого и ориентированного на общее благо партнёра.

Тем не менее, по оценке СГБ, и эти активности Китая связаны с рисками разведки, поскольку законодательство КНР обязывает китайские компании и граждан при необходимости содействовать государству, в том числе спецслужбам. Это требование распространяется также на зарегистрированные за рубежом китайские компании и на граждан Китая, проживающих, работающих или обучающихся за границей.

Таким образом, Китай применяет так называемый «всеобщественный подход» для получения интересующей информации, включая научную и экономическую разведывательную информацию.

По мнению СГБ, наибольшее влияние Китая по-прежнему наблюдается в латвийской академической и исследовательской среде. Китай продолжал использовать существующие форматы сотрудничества, такие как сеть Институтов Конфуция и соглашения с высшими учебными заведениями Латвии, а также предлагал новые.

СГБ также установила, что предложения о сотрудничестве в академической сфере были одной из приоритетных тем во время визитов китайских делегаций и руководства Института Конфуция в отдельных самоуправлениях Латвии.

Дополнительные разведывательные риски сохранялись и из-за использования произведённых в Китае технологий в объектах и учреждениях государственного значения, а также в компаниях, работающих с чувствительными данными.

#разведка #безопасность #технологии #лоббирование #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Политики ездят в Китай и его лоббируют,видимо подзабыв,что в Китае его семья давно бы выкупала пулю,которую этот ,,честный политик ,,получил в свою башку... Это единственное,что мене нравится в тоталитарном режиме Китая ..

