Сотрудникам Минсообщения в 2025 году выплачены приличные денежные премии и бонусы

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудникам Минсообщения в 2025 году выплачены приличные денежные премии и бонусы
ФОТО: pixabay

Сотрудникам Министерства сообщения в прошлом году в виде денежных премий и оценочных бонусов в общей сложности было выплачено 266 565 евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

В том числе в 2025 году денежные премии составили 89 693 евро, а бонусы за выполнение индивидуальных целей в 2024 году — 176 872 евро.

В министерстве указали, что в декабре 2025 года денежные премии из дотаций государственного бюджета не выплачивались, однако из средств технической поддержки было выплачено 8518 евро.

В свою очередь, решение о бонусах за выполнение целей прошлого года ещё не принято.

В министерстве пояснили, что в соответствии с нормативными актами и внутренними правилами Минсообщения, денежные премии присуждаются сотрудникам, внесшим значительный личный вклад в выполнение конкретных задач, а оценочные бонусы предоставляются работникам на основании выполнения задач, поставленных в оценочном периоде, достигнутых результатов и развития компетенций.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • VU
    Vards Uzvards
    14-го января

    Очевидно транспортная отрасль процветает, грузоперевозки возросли и доступность транспортных услуг для населения увеличилась, поэтому надо наградить непричастных и наказать невиновных?

    21
    1
  • Д
    Дед
    14-го января

    Это сэкономленные деньги за закрытие пассажирских линий и не выплаченные компенсации перевозчикам.

    34
    1
  • Тр эш
    Тр эш
    14-го января

    Нужно отменять эти бонусы и премии. Это просто распил бюджета. В стране всё разваливается..

    30
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Тр эш
    14-го января

    Не нужно ничего отменять, тем быстрее всё закончится и распил бюджета в том числе!

    22
    4
Читать все комментарии

