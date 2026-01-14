Сотрудникам Министерства сообщения в прошлом году в виде денежных премий и оценочных бонусов в общей сложности было выплачено 266 565 евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

В том числе в 2025 году денежные премии составили 89 693 евро, а бонусы за выполнение индивидуальных целей в 2024 году — 176 872 евро.

В министерстве указали, что в декабре 2025 года денежные премии из дотаций государственного бюджета не выплачивались, однако из средств технической поддержки было выплачено 8518 евро.

В свою очередь, решение о бонусах за выполнение целей прошлого года ещё не принято.

В министерстве пояснили, что в соответствии с нормативными актами и внутренними правилами Минсообщения, денежные премии присуждаются сотрудникам, внесшим значительный личный вклад в выполнение конкретных задач, а оценочные бонусы предоставляются работникам на основании выполнения задач, поставленных в оценочном периоде, достигнутых результатов и развития компетенций.