На заседании Еврогруппы в понедельник на пост вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) избрали главу Банка Хорватии Бориса Вуйчича. Латвийский представитель не прошел конкурс.

Ранее на должность вице-президента ЕЦБ официально номинировали двух претендентов: действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и бывшего министра финансов Португалии Мариу Сентену.

Однако в итоге всплыл хорват Бориса Вуйчича, которому и достался этот высокооплачиваемый пост.

До конца 2027 года, с учётом сроков полномочий действующих членов правления, в правлении ЕЦБ предстоит переизбрать четырёх членов, в том числе председателя правления и его заместителя.

Срок полномочий нынешнего вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса истекает 31 мая 2026 года, поэтому у Латвии была возможность выдвинуть собственного кандидата на этот пост.

Срок полномочий президента ЕЦБ Кристин Лагард истекает в 2027 году.

Предстоящие изменения в правлении ЕЦБ привлекли повышенное внимание к вопросу баланса в этом институте. Агентство Reuters отмечает, что исторически в правлении доминируют мужчины из крупнейших стран еврозоны — Франции, Германии, Италии и Испании. С момента создания ЕЦБ в 1998 году ни одна страна, ранее входившая в СССР, не занимала место в правлении.

Reuters также указывает, что с момента создания ЕЦБ лишь 19% членов правления были женщинами.

Ранее Казакс был избран на второй срок на должность президента Банка Латвии в феврале 2025 года лишь со второй попытки. В первом туре из-за политических интриг Казакс не был переизбран.