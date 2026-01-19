Baltijas balss logotype
Казакс провалил выборы в правление ЕЦБ: президента Банка Латвии обошел взявшийся из ниоткуда хорват 4 1823

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Казакс провалил выборы в правление ЕЦБ: президента Банка Латвии обошел взявшийся из ниоткуда хорват
ФОТО: LETA

На заседании Еврогруппы в понедельник на пост вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) избрали главу Банка Хорватии Бориса Вуйчича. Латвийский представитель не прошел конкурс.

Ранее на должность вице-президента ЕЦБ официально номинировали двух претендентов: действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и бывшего министра финансов Португалии Мариу Сентену.

Однако в итоге всплыл хорват Бориса Вуйчича, которому и достался этот высокооплачиваемый пост.

До конца 2027 года, с учётом сроков полномочий действующих членов правления, в правлении ЕЦБ предстоит переизбрать четырёх членов, в том числе председателя правления и его заместителя.

Срок полномочий нынешнего вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса истекает 31 мая 2026 года, поэтому у Латвии была возможность выдвинуть собственного кандидата на этот пост.

Срок полномочий президента ЕЦБ Кристин Лагард истекает в 2027 году.

Предстоящие изменения в правлении ЕЦБ привлекли повышенное внимание к вопросу баланса в этом институте. Агентство Reuters отмечает, что исторически в правлении доминируют мужчины из крупнейших стран еврозоны — Франции, Германии, Италии и Испании. С момента создания ЕЦБ в 1998 году ни одна страна, ранее входившая в СССР, не занимала место в правлении.

Reuters также указывает, что с момента создания ЕЦБ лишь 19% членов правления были женщинами.

Ранее Казакс был избран на второй срок на должность президента Банка Латвии в феврале 2025 года лишь со второй попытки. В первом туре из-за политических интриг Казакс не был переизбран.

#финансы #Латвия #хорватия #Мартиньш Казакс #политика
(4)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    20-го января

    Уровень профпригодности местных чинуш в Европе знают. Им даже гардероб не доверили бы. А на примере Каллас даже европейский обыватель понял что это за публика.

    31
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го января

    Всё, что требовалось знать о месте и значимости Латвии в ЕС.

    29
    1
  • JL
    Janina LV
    19-го января

    Когда Казакс говорил про конкурентоспособность, вряд ли он имел в виду хорватов, но хорваты имели в виду его. Это тот очевидный случай, когда латыши мечтали о кресле в ЕЦБ, но судьба выдала европейский табурет на родине.

    40
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Janina LV
    19-го января

    Ну хоть табурет не под гильотиной, не плаха палача на лобном месте; и на том пусть благодарит. Хотя... Кто бы знал )

    19
    1
Читать все комментарии

