Деэскалации после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль автономную территорию Дании — Гренландию — можно добиться только в тесном сотрудничестве и прямых переговорах между США и лидерами европейских стран, заявила в понедельник премьер-министр Латвии Эвика Силиня (JV).

Силиня пояснила, что в понедельник в коалиции обсуждался вопрос ситуации в Гренландии и значение безопасности Арктики.

Силиня признала, что этот вопрос важен в контексте трансатлантических отношений, поэтому необходимо поддерживать стабильное сотрудничество с партнёрами и снижать эскалационную риторику в публичном пространстве, отдавая предпочтение дипломатическим решениям.

Похожую позицию выразила и министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) в телефонном разговоре с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. По её мнению, среди союзников и партнёров по НАТО важен прямой диалог, в том числе по различающимся позициям, сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел.

«Важно обеспечить единую позицию партнёров ЕС, координацию и коммуникацию, одновременно поддерживая прямой и непрерывный диалог с США», — отметила Браже. Она признала, что Арктика является важным регионом для безопасности евроатлантического пространства.

Министр иностранных дел Латвии также подчеркнула, что нельзя отвлекать внимание от Украины: «Все союзники должны оказывать максимальную поддержку оборонным возможностям Украины и сдерживанию России — крайне важно быстро продвигаться вперёд с 20-м пакетом санкций».

Премьер-министр Латвии сообщила, что на этой неделе созывается заседание Европейского совета, на котором планируется обсудить данный вопрос. Также состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, поскольку ситуация требует углублённых дискуссий.

Премьер-министр подчеркнула необходимость защиты интересов латвийских предпринимателей и обеспечения того, чтобы вопросы тарифов были должным образом обсуждены. По её словам, это не первый случай, когда США поднимают вопрос о возможности введения таких тарифов, и предыдущий опыт показывает, что Латвия и европейские партнёры способны успешно решать подобные ситуации.

Взаимные торговые ограничения всегда болезненны для обеих сторон, и выигравших в таком случае не будет ни у одного трансатлантического партнёра, добавила Браже, отметив, что «выгодоприобретателем был бы лишь кремлёвский мясник и его сторонники», поэтому важно предотвратить эскалацию и решать ситуацию в прямом диалоге с США.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что введение США тарифов и обсуждение этого вопроса воодушевляет и вдохновляет противников. Он пояснил, что укрепление безопасности Арктики в настоящее время решается как в рамках НАТО, так и в двустороннем диалоге между Данией и США, а также с другими арктическими государствами, с соблюдением принципов международного права.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми государств — членов ЕС будет облагаться таможенной пошлиной в размере 10%.

Новые тарифы будут распространяться на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае если договорённость о продаже Гренландии США достигнута не будет, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

В связи с угрозами Трампа ввести таможенные тарифы председатель Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье объявил о созыве внеочередного саммита ЕС. Он должен состояться в ближайшие дни.

