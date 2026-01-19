Baltijas balss logotype
Наш ответ Вашингтону! Латвия поддержит позицию стран Европы, на которые наложили санкции США 7 2416

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наш ответ Вашингтону! Латвия поддержит позицию стран Европы, на которые наложили санкции США
ФОТО: LETA

Силиня заявила, что Латвия как государство — член Европейского союза поддержит совместное заявление восьми европейских стран по событиям в Гренландии. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении частичных санкций в виде 10-процентных пошлин против данных европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию, а именно: Великобританию, Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию и Норвегию.

Деэскалации после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль автономную территорию Дании — Гренландию — можно добиться только в тесном сотрудничестве и прямых переговорах между США и лидерами европейских стран, заявила в понедельник премьер-министр Латвии Эвика Силиня (JV).

Силиня пояснила, что в понедельник в коалиции обсуждался вопрос ситуации в Гренландии и значение безопасности Арктики. Она подчеркнула, что Латвия как государство — член Европейского союза поддерживает совместное заявление восьми европейских стран по событиям в Гренландии.

Силиня признала, что этот вопрос важен в контексте трансатлантических отношений, поэтому необходимо поддерживать стабильное сотрудничество с партнёрами и снижать эскалационную риторику в публичном пространстве, отдавая предпочтение дипломатическим решениям.

Похожую позицию выразила и министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) в телефонном разговоре с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. По её мнению, среди союзников и партнёров по НАТО важен прямой диалог, в том числе по различающимся позициям, сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел.

«Важно обеспечить единую позицию партнёров ЕС, координацию и коммуникацию, одновременно поддерживая прямой и непрерывный диалог с США», — отметила Браже. Она признала, что Арктика является важным регионом для безопасности евроатлантического пространства.

Министр иностранных дел Латвии также подчеркнула, что нельзя отвлекать внимание от Украины: «Все союзники должны оказывать максимальную поддержку оборонным возможностям Украины и сдерживанию России — крайне важно быстро продвигаться вперёд с 20-м пакетом санкций».

Премьер-министр Латвии сообщила, что на этой неделе созывается заседание Европейского совета, на котором планируется обсудить данный вопрос. Также состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, поскольку ситуация требует углублённых дискуссий.

Премьер-министр подчеркнула необходимость защиты интересов латвийских предпринимателей и обеспечения того, чтобы вопросы тарифов были должным образом обсуждены. По её словам, это не первый случай, когда США поднимают вопрос о возможности введения таких тарифов, и предыдущий опыт показывает, что Латвия и европейские партнёры способны успешно решать подобные ситуации.

Взаимные торговые ограничения всегда болезненны для обеих сторон, и выигравших в таком случае не будет ни у одного трансатлантического партнёра, добавила Браже, отметив, что «выгодоприобретателем был бы лишь кремлёвский мясник и его сторонники», поэтому важно предотвратить эскалацию и решать ситуацию в прямом диалоге с США.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что введение США тарифов и обсуждение этого вопроса воодушевляет и вдохновляет противников. Он пояснил, что укрепление безопасности Арктики в настоящее время решается как в рамках НАТО, так и в двустороннем диалоге между Данией и США, а также с другими арктическими государствами, с соблюдением принципов международного права.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми государств — членов ЕС будет облагаться таможенной пошлиной в размере 10%.

Новые тарифы будут распространяться на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае если договорённость о продаже Гренландии США достигнута не будет, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

В связи с угрозами Трампа ввести таможенные тарифы председатель Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье объявил о созыве внеочередного саммита ЕС. Он должен состояться в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, направивших военнослужащих в Гренландию. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию и Норвегию.

#НАТО #США #санкции #дипломатия #Гренландия #Россия #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • AE
    Alex Evi
    20-го января

    Под каждым проститутским заголовком одна и та же рожа !!!!!!

    20
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го января

    Мужчины всё открывают: научные законы, дверь перед женщиной, бутылки и душу первому встречному после последней бутылки. А женщины всё скрывают: любовника от мужа, развод от детей, возраст от всех и вес от себя.

    34
    3
  • З
    Злой
    19-го января

    Я бы всё-таки рекомендовал новый порноролик.

    39
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    19-го января

    Порноролик вместе с собой в главной роли рекламируй в друго месте.

    0
    18
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го января

    Да, Cилина сильнА: может Моськой тявкнуть на слона! Руки прочь от Гренландии! Янки ГОУ Хоум! Трамп сделай Америку великой снова!

    27
    1
  • JL
    Janina LV
    19-го января

    Силиня ответила Вашингтону не санкциями, а репостом и лайком в твиттере. Все как обычно, слуга двух господ. За Европу - да, против США — как-нибудь потом. Ничего нового последние десятилетия, внешняя политика в позе, не слишком утомительной для поясницы

    44
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Janina LV
    19-го января

    А поза называется "Камасутре и не снилось".

    36
    2
Читать все комментарии

