Необходима единая политика оплаты труда в госуправлении - Минфин 1 419

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необходима единая политика оплаты труда в госуправлении - Минфин
ФОТО: Unsplash.com

В Латвии необходима единая политика оплаты труда персонала в государственной управленческой системе, заявил в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр финансов Арвил Ашерденс, пишет LETA.

Он указал, что следует согласиться с выводами Госконтроля о том, что реформа системы вознаграждения в государственном управлении Латвии не достигла поставленной цели и не обеспечила единой, прозрачной и конкурентоспособной системы оплаты труда. "Я должен с этим согласиться. Это очень большая проблема", — сказал Ашерденс.

Министр признал, что в госуправлении очень различается подход к мотивации сотрудников.

Также Ашерденс отметил, что в Латвии действуют кадровые политики 14 министерств и ещё 160 разработанных правительственными учреждениями, и их очень сложно объединить. Кроме того, остаётся открытым вопрос, по каким критериям всё это оценивать.

"В данный момент я могу лишь согласиться с тем, что нам действительно необходима гораздо более ясная, единая кадровая политика во всей государственной системе", — сказал министр финансов.

Как ранее сообщалось, несмотря на то, что в 2022 году был создан правовой каркас для реформы системы вознаграждения в государственной администрации, включая установленный порядок определения месячной зарплаты, цели реформы на практике не были достигнуты, установил Государственный контроль (ГК) в ходе ревизии.

Учреждение напоминает, что целью реформы было создание единой, прозрачной и конкурентоспособной системы оплаты труда. Хотя общие расходы на вознаграждение значительно выросли, неравенство в оплате труда между ведомствами и учреждениями сохраняется. Оплата труда сотрудников по-прежнему определяется исторически сложившимся базовым финансированием, а не стоимостью должности и содержанием работы, отмечает Госконтроль.

#Латвия #министр финансов #госконтроль #политика
(1)
  • АШ
    Андрей Шустов
    21-го января

    Труд в госуправлении? В латвии? Наиболее яркого оксюморона я не встречал.

    8
    1

