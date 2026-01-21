Baltijas balss logotype
Основная проблема в закупках — недостаточная конкуренция 2 390

Политика
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основная проблема в закупках — недостаточная конкуренция
ФОТО: LETA

Основной проблемой в закупках в Латвии является недостаточная конкуренция, заявил в интервью агентству LETA глава Бюро по надзору за закупками (IUB) Артис Лапиньш.

Необходимо стремиться к повышению конкуренции, подчеркнул Лапиньш, указав, что Европейская комиссия оценила: каждое дополнительное предложение, поданное в закупке, может обеспечить снижение затрат на исполнение договора на 2,5%.

"Однако с этим связано и самое сложное — изменение мышления. Именно заказчик формулирует требования, принимает решение, оценивает экономическую целесообразность, и ему предстоит все чаще задумываться над этими вопросами. У многих уже сейчас сокращен бюджет, и усиление конкуренции — единственно правильный способ сократить расходы на закупки", — отметил Лапиньш.

Он пояснил, что если соотнести число объявленных на уровне ЕС закупок с внутренним валовым продуктом (ВВП), то Латвия занимает первое место. Однако, по словам Лапиньша, это не означает, что в латвийских закупках участвует больше иностранных поставщиков, чем в среднем по ЕС.

"Вроде бы мы обеспечиваем очень высокую открытость закупок, но результата это не приносит — и это основная проблема", — сказал Лапиньш.

Глава IUB напомнил, что последние изменения в регулировании закупок на уровне ЕС были в 2014 году. Несмотря на провозглашённую цель — повысить открытость, на практике регулирование стало более обременительным, и Европейская счётная палата признала, что уровень конкуренции в закупках в ЕС снизился вдвое.

"Мы это тоже видим: если сравнить данные за 2024 и 2025 годы, то доля закупок, в которых участвует только один претендент, снова выросла на один процентный пункт", — отметил Лапиньш.

На вопрос, с чем это связано, Лапиньш ответил, что, по его мнению, это дилемма всего ЕС. Он пояснил, что слишком большое внимание уделяется стратегическим целям — «зелёным» закупкам, инновациям и так далее. Эти требования высоки, но конкуренция, как правило, выше, а цены ниже при закупке стандартизированных товаров, которые производят и предлагают многие.

Как только предъявляются высокие или специфические требования, даже если цель благая, круг предложений сужается, потому что предприниматели могут успешно работать и зарабатывать за пределами системы госзакупок, пояснил Лапиньш. Он также признал, что на ситуацию повлияли пандемия и война.

"Но здесь нужно делать выбор — между скоростью и открытостью, конкуренцией и эффективностью. Это противоположные полюса, и нужно уметь находить баланс. Перекос в одну или другую сторону приведет к ущербу для чего-то", — заявил Лапиньш.

Он указал, что после реформы системы публичных закупок у заказчика появится обязанность планировать закупки, и план, включающий все закупки начиная с одного евро, будет публичным. Эти планы будут централизованно доступны на сайте IUB.

Однако далее заказчику предоставляется свобода выбора, отметил Лапиньш. В зависимости от предмета закупки он сможет объявить закупку или провести переговоры с потенциальными поставщиками. Сейчас закупки объявляются даже на сумму 500 евро, но, по мнению Лапиньша, это не всегда оправдано.

"До сих пор практика однозначно показывает: число поданных заявок зависит от стоимости договора. Чем ниже стоимость, тем ниже интерес со стороны поставщиков. Например, если учреждению нужно купить метлы или другие хозяйственные товары, конечно, можно объявить закупку, но гораздо эффективнее обойти несколько магазинов хозтоваров и просто купить эти метлы, чем ждать месяц заявок и затем их оценивать", — сказал Лапиньш.

Он также отметил, что есть товары и услуги, которые латвийские компании вообще не предлагают — например, услуги рейтинговых агентств. С его точки зрения, такие закупки не имеет смысла объявлять — нужно напрямую обращаться к конкретным поставщикам.

Лапиньш признал, что его смущают ситуации, когда на закупку стоимостью 1000 евро создается порядок, более обременительный, чем предусмотрено нормативами. "И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу изменения мышления. Времена, когда в каждой закупке участвовал хотя бы кто-то, закончились. Сейчас, как уже говорил, чем меньше сумма, тем менее интересна она для поставщиков. Поэтому заказчикам нужно начать смотреть на свои закупки глазами участников рынка и думать, как сделать их более привлекательными", — отметил глава IUB.

Он признал, что в течение десяти лет система закупок в Латвии по сути оставалась неизменной, а показатели конкуренции снижались. "У нас относительно громоздкое регулирование, которое не достигает своей цели. Продолжая в том же духе, у нас нет оснований ожидать, что уровень конкуренции улучшится", — заключил Лапиньш.

#конкуренция #Европейская комиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    "Недостаточная конкуренция" выражается в том, что откат берут только от проверенных, прочих на конкурсы не допускают.

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го января

    изменение мышления. == Какого мышления и где? Какую хрень он несёт, неужели так трудно из себя "выдавить", что элементарно бабла нет!

    15
    2

