Если так и дальше пойдет, то "миграционные вопросы" в Сейме затмят "языковые вопросы".

Нет, конечно, про борьбу с русским языком в публичном пространстве политики, разумеется, не забудут, но те же националисты смекнули: в год выборов, да еще в условиях жесткой конкуренции на правом фланге, борьба с "пришельцами" (то бишь - гражданами третьих стран) может быть очень симпатична избирателям. Особенно после позорного проигрыша Национального объединения в "игре" вокруг Стамбульской конвенции.

Нынче "миграционные" вопросы просто "заполонили" повестку дня парламента. Судите сами.

Новый закон и новые поправки

Уже на ближайшем пленарном заседании парламента депутаты обсудят во втором чтении новый Закон об иммиграции (к нему подано аж 130 поправок!). А также рассмотрят поправки в действующий Закон об иммиграции, которые позволят аннулировать временный вид на жительство тем иностранцам, которые в течении одного календарного года трижды привлечены к административной ответственности.

Отметим, что новый Закон об иммиграции ужесточает порядок получения ВНЖ, а также повышают ответственность работодателей за приглашение в страну гастарбайтеров.

Также в Сейме начала работать парламентская следственная комиссия именно по вопросам миграции. Цель — найти «слабые места» в латвийском законодательстве, которые и приводят, как утверждает глава комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение), к массовому притоку в Латвию граждан третьих стран.

Ситуация в миграционной сфере подробно обсуждалась на недавнем заседании комиссии Сейма по обороне и внутренним делам. На нем депутатам сообщили, что и правительство «взялось» за миграционные вопросы — в частности, речь идет об ужесточении порядка контроля за иностранными студентами.

Министерство внутренних дел планирует до середины февраля внести в профильную комиссию Сейма предложения по поправкам к закону по совершенствованию регулирования пребывания граждан третьих стран.

Залог за иностранного студента

Так, МВД предлагает записать в законе, что студенты-первокурсники из третьих стран должны будут сразу же внести взнос на тот случай, если они по той или иной причине будут отчислены из вуза и им аннулируют ВНЖ. Эти отложенные деньги должны покрыть расходы на возвращение иностранного студента на родину.

Нельзя исключить, что отчисленным студентам запретят сразу же поступать в другой вуз — сперва студент вернется домой и тогда уже заново должен будет проходить процедуры получения визы и затем уже учебного ВНЖ.

Цель таких мер — избежать ситуации, когда граждане третьих стран используют учебы лишь для того, чтобы попасть в страну ЕС — в частности, в Латвию, и там уже устроиться на работу.

По мнению МВД, такое условие может послужить важным инструментом снижения рисков злоупотребления условиями въезда и пребывания.

Вместо латышского проверят английский

Также готовятся предложения по предварительному тестированию студентов на владение английским языком. Ведь, зачастую, уровень владения английским у студентов настолько низкий, что они даже бы в школе не смогли бы учиться на этом языке, уже не говоря об обучении в высшем учебном заведении.

Скорее всего, иностранные студенты более не смогут брать с собой свои семьи. Как выяснилось, право на объединение семьи не предусмотрено Директивой Европейского Союза (ЕС) «об условиях в отношении въезда и пребывания подданных третьих государств с целью исследования, учебы, стажировки, добровольной работы, программ обмена школьниками или образовательных проектов и работы гостевой подруги». Право приглашать членов семьи предполагается сохранить для студентов докторантуры, чтобы способствовать привлечению на латвийский рынок труда высококвалифицированных граждан третьих стран.

Планируется и ввести требование о том, что иностранный студент должен иметь финансовые средства на проживание минимум на следующие полгода.

Контроль за гастарбайтерами

Готовятся и предложения по ужесточению порядка ввоза в страну гастарбайтеров. Нельзя исключить, что работодателям запретят приглашать иностранцев на низкоквалифицированные работы.

Рискнем предположить, что данная идея-фикс вызовет самые активные возражения работодателей, ведь иностранцев на такие работы приглашают не от хорошей жизни, а по причине того, что местные жители такие тяжелые работы выполнять не хотят, да и оплата за такую работу, мягко говоря, неадекватно низкая.

Читая все эти предложения и идеи, может возникнуть ощущение, что… Латвию действительно заполонили «чужаки» - как, к примеру, Бельгию или теперь уже Швецию. В реальности, к счастью, наша страна даже близко не подошла к топу стран ЕС с большим процентом мигрантов из третьих стран. Впрочем, цифры и их интерпретация разнятся.

«Управление по делам гражданства и миграции утверждает, что в Латвии 107 060 граждан третьих стран. В Евросоюзе в общей сложности находятся 26,5 млн (!) граждан третьих стран, имеющих право на въезд в Латвию», – отмечает глава парламентской следственной комиссии Янис Домбрава.

Черный сценарий от националистов

Впрочем, даже если сейчас, когда проблема миграции из третьих стран еще в Латвии неактуальна, бдительность и впрямь терять нельзя. Ведь, как показывает пример других европейских стран, ситуация в миграционной сфере может кардинально измениться (и в не в лучшую сторону!) буквально за пару лет. Особенно учитывая и то, что Латвии не удалось добиться «поблажек» от Брюсселя в вопросе распределения мигрантов по квотам. Эстония и Польша таких «исключений» добилась. А вот нам придется или принимать беженцев по квотам или откупаться — платить за каждого беженца, которого мы отказались принять по 20 тысяч евро.

Националисты пугают самым плохим сценарием: «Новая волна иммиграции на фоне негативной рождаемости - у нас рекордно низкая рождаемость за последние 100 лет! - приведет к замещению латышей иностранцами».

Теоретически такой вариант исключить нельзя, поскольку демографическая ситуация действительно в Латвии близка к критической.