Программа обеспечивает родителям бесплатную эмоциональную и информационную поддержку после рождения ребенка.

В целях поддержки молодых родителей в первый год жизни ребенка бесплатно предоставляется эмоциональная поддержка для молодых матерей из проживающих в Риге семей. Поддержку оказывают специалисты Латвийской ассоциации детских деревень SOS.

Чтобы подать заявку на участие в программе поддержки, хотя бы один из родителей на протяжении всего периода получения услуги должен быть задекларирован и проживать в Риге. Подать заявку можно до достижения ребенком восьмимесячного возраста, тогда как ранее это можно было сделать только до четырех месяцев, и услуга предоставлялась до достижения ребенком одного года.

Задекларированные в Риге родители могут получить до шести индивидуальных консультаций на дому, в ходе которых предоставляется эмоциональная поддержка и обсуждаются вопросы ухода за ребенком, грудного вскармливания, сна, режима дня и развития малыша.

Родители имеют возможность участвовать в группах поддержки для молодых родителей.

Программа реализуется Латвийской ассоциацией детских поселков SOS в сотрудничестве с департаментом благосостояния Рижского самоуправления и Рижской социальной службой и финансируется из бюджета Рижского самоуправления.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, в 2025 году услугу получили 425 семей, а в этом году планируется оказать поддержку 500 семьям.