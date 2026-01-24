Язык в школе, дроны и бесплатные презервативы. Что обсудят депутаты Сейма? 2 799

Политика
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Продолжит свою работу и комиссия по расследованию причин удорожания отопления в Риге.

Комиссия Сейма по образованию рассмотрит в третьем (окончательном) чтении поправки в Закон об образовании, которые, в частности, запретят учителям во время исполнения своих должностных обязанностей, общаться между собой и учениками на ином языке, кроме латышского.

В свою очередь, депутаты подкомиссии по всеобъемлющей обороне обсудят все, что связано с дронами в Латвии - их производство, обучение управлению дронами, использование дронов в военных целях.

Депутатов подкомиссии по уменьшению неравенства познакомят с пилотным проектом по раздаче молодым людям бесплатных презервативов.

Свою работу уже в понедельник продолжит парламентская следственная комиссия по выяснению причин удорожания тепла в Риге. В комиссию приглашены производители тепловой энергии.

#Рига #образование #язык #энергетика #депутаты #парламент #дроны
Автор - Абик Элкин
