НАТО увеличит на восточном фланге запасы оружия и развернет боевых роботов 3 969

Политика
Дата публикации: 24.01.2026
LETA
Изображение к статье: НАТО увеличит на восточном фланге запасы оружия и развернет боевых роботов

НАТО планирует значительно увеличить запасы оружия и боеприпасов на восточном фланге и создать новую зону обороны с использованием роботизированных и автоматизированных технологий, сообщил высокопоставленный представитель альянса, замначальника штаба Сухопутного командования НАТО в Измире Томас Лоуин в интервью немецкой газете "Welt".

Цель этих мер - усиление сдерживания в отношении России. В соответствии с новой многоуровневой концепцией обороны НАТО будет стремиться замедлить или остановить агрессора на ранней стадии с помощью высокотехнологичных систем.

Вдоль границ альянса с Россией и Беларусью планируется создать зону, которая будет в значительной степени опираться на наблюдение, а также на дистанционно управляемые или полуавтономные системы, которые противнику придется преодолеть, прежде чем он сможет продвинуться дальше.

По словам Лоуина, в основе наблюдения на восточном фланге будут системы, собирающие данные на земле, в воздухе, космосе и цифровой сфере. Эта информация будет доступна союзникам НАТО в режиме реального времени. Наряду с данными со спутников, беспилотных летательных аппаратов и разведывательных самолетов будут использоваться стационарные и мобильные системы - радары, акустические и оптические датчики.

Непосредственно вдоль границ планируется создать так называемую горячую зону, чтобы на ранней стадии остановить или замедлить противника. Она предусматривает применение вооруженных дронов, частично автономных боевых машин, роботизированных систем и автоматизированных средств ПВО. Системы будут взаимосвязаны, чтобы быстро обеспечить противостояние противнику, ограничить его возможности и снизить боевую эффективность и инициативу. При этом решения о применении силы всегда будут оставаться за человеком.

Как указал бригадный генерал, НАТО уже размещает военное оборудование, но теперь в государствах на границе альянса будут созданы гораздо более крупные запасы - как для автоматизированных систем, так и для сил альянса.

Несмотря на рост автоматизации, численность войск сокращаться не будет, так как одних беспилотных систем недостаточно для долгосрочного сдерживания или остановки противника, отметил высокопоставленный представитель НАТО.

#НАТО #границы #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
