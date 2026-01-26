Квантовые технологии имеют ключевое значение для формирования устойчивых и безопасных государств и уже продемонстрировали заметные результаты, в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации «Quantum Information Processing Conference — QIP» подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

То, что впервые в истории эта конференция проходит в Латвии, является сильным признанием научного потенциала Латвии, отметил Спрудс.

Квантовые технологии формируют вычислительные процессы и криптографию и играют активную роль в сфере обороны. Министр подчеркнул, что квантовые технологии крайне важны для создания устойчивых и безопасных государств, и НАТО определило их как один из приоритетов в области технологий.

С октября 2023 года Министерство обороны (МО) совместно с 13 партнёрскими организациями подписало Меморандум о взаимопонимании по развитию квантовых технологий в Латвии. Это сотрудничество уже дало видимые результаты и показывает, насколько мощным может быть взаимодействие между академическими кругами, промышленностью и государством, заявил Спрудс.

Он отметил, что такие конференции имеют важное значение для соединения научных исследований с потребностями реального мира, включая потенциальных конечных пользователей, например, оборонные и силовые структуры. Одновременно была высоко оценена уделяемая внимание молодым исследователям, участию студентов, стипендиям и вовлечению женщин в квантовую науку.

Спрудс подчеркнул, что конференция является не только научным мероприятием, но и платформой для сотрудничества и формирования долгосрочного видения.

QIP — это конференция, которая объединяет исследователей и технологические компании для обсуждения новейших достижений в квантовых вычислениях, криптографии, теории информации, математике и физике, сообщило агентству LETA Министерство обороны.

С момента первой конференции в 1998 году в Орхусе, Дания, конференция по квантовой обработке информации стала крупнейшей глобальной платформой квантовых исследований, утверждает МО. В Латвии конференция проходит впервые и соберёт 900 участников из 42 стран, включая США, Австралию, Канаду, Данию, Францию, Германию, Бельгию, Финляндию, Индию, Израиль, Италию, Японию, Южную Корею, Нидерланды, Польшу, Великобританию, Швейцарию, Сингапур, Индию, Молдову, Непал, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Латвию, Литву, Эстонию и другие.

Основная программа конференции длится пять дней — с 26 по 30 января; в четырёх параллельных сессиях выступят более 140 докладчиков и будет представлено более 440 стендовых докладов.

В качестве приглашённых докладчиков выступят директор по квантовым вычислениям компании «Google Quantum AI» Серджио Бойксо и директор программ образования и обучения Института квантовых вычислений Университета Ватерлоо Джон Воттросс.

Бойксо расскажет о новейших экспериментах квантовой группы Google, в которых показано, как с помощью квантовых компьютеров выполнять вычисления, практически невозможные для классических компьютеров, а также о применимости таких вычислений в химии. Воттросс поделится своим 30-летним опытом и выводами о развитии квантового образования, создании учебных курсов и роли образования в формировании этой научной отрасли.

На конференции особое внимание уделяется возможностям для молодых исследователей посетить мероприятие с целью стимулирования интереса студентов к областям квантовых технологий и их вовлечения в научные исследования. Ежегодно создаётся стипендиальный фонд для поддержки участия наиболее целеустремлённых студентов в конференции.