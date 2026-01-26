«Внешнюю политику в Латвии начинают использовать во внутриполитических интригах» – экс-премьер 1 1003

Политика
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
«Внешнеполитически это уже выглядит катастрофой» – так экс-премьер Марис Кучинскис, представляющий ныне в Сейме «Объединенный список», охарактеризовал в интервью Diena недавнее выдвижение спикером Дайгой Миериней (Союз «зеленых» и крестьян) Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Конечно, об этом знала министр иностранных дел», – утверждает политик. «Также внутри были консультации с ее руководством, это же СЗК ничуть не скрывает. Был и звонок обложенного санкциями защитника Трампа Айварса Лембергса...»

«Но так и так они останутся и продолжат работать, ибо есть ведь министры, которые с удовольствием остались бы на своих должностях, хоть и с неясным будущим. Им всем, не только СЗК, есть, что терять, поэтому эта коалиция удержится до последнего».

«Тут достаточно спешно надо было бы привлечь президента, премьера, каким-то решениям должно быть», – рекомендует бывший глава правительства. «Мне трудно представить какое-то противоположное решение, чтобы мы внезапно отмежевались от США, мы этого не можем позволить, это бы не было правильно, ибо нам надо охранять НАТО, не забывая, что нам надо охранять также Европейский Союз...»

«Во время, когда я был руководителем правительства и Раймондс Вейонис — президентом государства, мы все в каком-то смысле очень полагались на Ринкевича», – вспоминает М.Кучинскис.

«Я немного стесняюсь сказать, что тогда было лучше, но тогда действительно было полностью ясно, в каких форматах работает премьер, а в каких — президент, но также было полностью ясно, кто тогда был главным информационным источником для обоих — это был министр иностранных дел». Сегодня же, намекает политик на Д.Миериню - «одна такая сельская девушка пришла и сделала нечто».

«У нас были цели — НАТО и ЕС, – и, конечно, там ведь их надо защищать как единое целое, как силу, на которую мы можем положиться, – рассуждает далее господин Кучинскис, – но, если эту внешнюю политику начинают использовать во внутриполитических интригах, мне кажется, это преступление против государства. Поэтому я говорю, что из этого скандала самое ужаснейшее есть не столь его исход, как то, что... все подпадает под очень тщательный анализ иностранных посольств, послов. Общий отпечаток от всего этого – во внешнеполитическом отношении Латвии – бардак или хаос. Если бы сегодня спросили бы, с кем же в Латвии говорить о единой внешней политике, было бы трудно ответить — всем этим порождается огромное непонимание».

#НАТО #Дональд Трамп #Латвия #внешняя политика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
