Депутаты и министры весь день обсуждали внешнюю политику.

48 выступивших и почти 10 часов дебатов (с учетом перерывов на завтрак, обед и ужин) - таков "математический" итог сегодняшних ежегодных дебатов в Сейме по внешней политике.

Отметим, что основной докладчик - глава МИДа Байба Браже трижды выходила на трибуну: собственно с самим докладом, затем с репликами и потом для подведения итогов дебатов.

Поскольку дебаты явно затянулись, депутаты не успели рассмотреть остальные вопросы повестки дня пленарного заседания, в том числе два предложения оппозиции - о выражении недоверия Эвике Силине и о поддержке присвоения Трампу Нобелевской премии мира.