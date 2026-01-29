Соцсети возмутились: глава Rail Baltica в Латвии не смог назвать станции будущей линии 6 16313

Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соцсети возмутились: глава Rail Baltica в Латвии не смог назвать станции будущей линии

Строительство первой очереди железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии может задержаться на три–пять лет. Об этом в интервью Латвийскому телевидению (LTV) в программе Rīta panorāma сообщил председатель правления национального реализатора проекта - компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) - Марис Дзелме.

По его словам, первый этап Rail Baltica будет пересмотрен и перепроектирован - как по техническим причинам, так и для того, чтобы сократить расходы. Вместо двух путей на основной линии планируется построить только один, с маневровыми участками вдоль маршрута.

Кроме того, предполагается создание нескольких станций. Дзелме отметил, что, по его мнению, их будет четыре. Однако на вопрос ведущего, где именно они появятся, глава EDzL ответил:

«С ходу не назову».

Как уточняет портал nra.lv, речь идет о станциях в Салацгриве, Скулте, Саласпилсе и Бауске.

«Как можно курировать проект и не знать элементарного?»

Этот момент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи платформы X (бывший Twitter) обвинили руководство проекта в непрофессионализме и оторванности от реальности.

Комментаторы иронизируют, что председатель правления не смог ответить на вопрос, который кажется базовым для человека, отвечающего за один из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

«Гениальная компетентность: не может назвать четыре станции», - написал один из пользователей.

Другие добавляют, что складывается впечатление, будто руководители Rail Baltica помнят лучше зарплатные цифры, чем детали трассы, которую курируют

#Латвия #социальные сети #критика #Rail Baltica
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
