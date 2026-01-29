Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Способствуют ли безопасности Латвии развевающиеся флаги Палестины и симпатии движению Хамас?» 2 487

Политика
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Способствуют ли безопасности Латвии развевающиеся флаги Палестины и симпатии движению Хамас?»

В Сейме продолжаются горячие дебаты по международным делам.

Как и следовало ожидать, сегодня в ходе парламентских дебатов по внешней политике "столкнулись лбами" как сторонники президента США Трампа, так и те, кто... симпатизируют разного рода левацким движениям и Палестине.

Депутат от явно протрамповской оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня заявила, что необходимо в Латвии создать такое правительство, которое бы поддерживала нынешнюю американскую администрацию. Она крайне критично отозвалась о нынешнем правительстве и особенно о "прогрессивных", которые явно не поддерживают политику Белого дома и вообще их действия, по словам Лиепини, не способствуют укреплению безопасности и обороны Латвии: «И, должна ли я вам объяснить, насколько оборона Латвии зависит от США? Способствует ли активное противодействие мирным усилиям президента США безопасности и обороне Латвии? Способствуют ли безопасности и обороне Латвии развевающиеся флаги Палестины и симпатии Хамасу?!» - вещала с трибуны депутат Лиепиня.

Примечательно, что слова Лиепини косвенно подтвердила депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Селма Левренце, которая с трибуны Сейма снова повторила левацкий нарратив про "геноцид в Палестине".

Отметим, что дебаты по внешней политике продолжаются уже более 6 часов. Можно прогнозировать, что дебаты закончатся уже поздним вечером.

×
Читайте нас также:
#США #Латвия #безопасность #Палестина #оборона #Хамас #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео