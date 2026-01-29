Как и следовало ожидать, сегодня в ходе парламентских дебатов по внешней политике "столкнулись лбами" как сторонники президента США Трампа, так и те, кто... симпатизируют разного рода левацким движениям и Палестине.

Депутат от явно протрамповской оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня заявила, что необходимо в Латвии создать такое правительство, которое бы поддерживала нынешнюю американскую администрацию. Она крайне критично отозвалась о нынешнем правительстве и особенно о "прогрессивных", которые явно не поддерживают политику Белого дома и вообще их действия, по словам Лиепини, не способствуют укреплению безопасности и обороны Латвии: «И, должна ли я вам объяснить, насколько оборона Латвии зависит от США? Способствует ли активное противодействие мирным усилиям президента США безопасности и обороне Латвии? Способствуют ли безопасности и обороне Латвии развевающиеся флаги Палестины и симпатии Хамасу?!» - вещала с трибуны депутат Лиепиня.

Примечательно, что слова Лиепини косвенно подтвердила депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Селма Левренце, которая с трибуны Сейма снова повторила левацкий нарратив про "геноцид в Палестине".

Отметим, что дебаты по внешней политике продолжаются уже более 6 часов. Можно прогнозировать, что дебаты закончатся уже поздним вечером.