У России нет прямого влияния на внутреннюю политику режима Лукашенко - Бюро по защите Сатверсме 3 954

Дата публикации: 29.01.2026
В настоящее время Россия не оказывает прямого влияния на внутреннюю политику режима Александра Лукашенко, однако обе стороны не желают допустить повторения внутриполитической нестабильности, подобной протестам 2020 года, которую Россия воспринимает как угрозу своим интересам. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчёте о деятельности Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за 2025 год, пишет ЛЕТА.

Одновременно БЗС считает весьма вероятным, что Россия будет сдерживать попытки режима Лукашенко восстановить отношения с европейскими странами, если это окажется невыгодным Москве.

Согласно данным БЗС, Россия остро реагирует даже на минимальные попытки белорусского режима проводить более независимую политику, несмотря на рост российского влияния в Беларуси и её явно пророссийский курс. По мнению Москвы, возвращение Беларуси к экономическому сотрудничеству с европейскими государствами будет способствовать многовекторной внешней политике режима Лукашенко и автоматически приведёт к снижению влияния России в стране.

Кроме того, возможная смена режима Лукашенко, если она не будет напрямую согласована с Кремлём, будет восприниматься Россией как угроза её интересам в Беларуси, подчёркивает БЗС.

По оценке Бюро, весьма вероятно, что Беларусь сыграет всё более важную роль не только в достижении военных целей России, но и в обеспечении её военно-промышленных нужд — в случае, если Россия продолжит агрессивную внешнюю политику по отношению к странам Запада.

Война в Украине подтверждает, что в условиях военного конфликта гражданская экономика Беларуси полностью подчиняется военным интересам России. Почти наверняка, с точки зрения режима Лукашенко, оказание военно-промышленной поддержки — наилучший способ помощи России в войне против Украины, поскольку Беларусь не участвует в боевых действиях напрямую, но при этом режим получает экономические и финансовые выгоды, указывает БЗС.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
