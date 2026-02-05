Глава минфина Арвилс Ашераденс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ сообщил, что уже на ближайшем коалиционном совете в понедельник, 9-го февраля, подробно будут обсуждаться возможные варианты оказания помощи населению в оплате счетов за отопление.

Какие же варианты обсуждается? Это и предоставление права оплачивать счета за отопление по частям, без штрафных процентов, это и расширение круга домашних хозяйств, которые смогут получить жилищное пособие от самоуправлений.

Министр отметил, что государство будет готово выделить на это дополнительные средства. Также обсуждается возможность выделить из Госкассы займ предприятиям теплоснабжения для обеспечения денежного оборота (потока).