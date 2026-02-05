Baltijas balss logotype
Скоро станет понятно, как государство будет помогать жителям в оплате отопления 0 592

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скоро станет понятно, как государство будет помогать жителям в оплате отопления

Министр финансов рассказал о планах правящих на сей счет.

Глава минфина Арвилс Ашераденс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ сообщил, что уже на ближайшем коалиционном совете в понедельник, 9-го февраля, подробно будут обсуждаться возможные варианты оказания помощи населению в оплате счетов за отопление.

Какие же варианты обсуждается? Это и предоставление права оплачивать счета за отопление по частям, без штрафных процентов, это и расширение круга домашних хозяйств, которые смогут получить жилищное пособие от самоуправлений.

Министр отметил, что государство будет готово выделить на это дополнительные средства. Также обсуждается возможность выделить из Госкассы займ предприятиям теплоснабжения для обеспечения денежного оборота (потока).

#финансы #Латвия #отопление #помощь населению #министр финансов #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
