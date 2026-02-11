Baltijas balss logotype
Энергия стала оружием: министр призвал учиться на войне в Украине 4 658

Политика
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Энергия стала оружием: министр призвал учиться на войне в Украине
ФОТО: Unsplash

Для создания в Латвии энергосистемы, устойчивой к внешнему воздействию, необходимо учиться на прошлом и на текущих событиях в Украине, заявил в среду министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, открывая проходившую в Балтийском регионе конференцию по вопросам энергетической безопасности, доступности и устойчивости «Направления развития энергетики в регионе Балтийского моря», пишет ЛЕТА.

«В наше время развитие движет энергия. Нас окружают устройства, которые её потребляют, она является основой нашей коммуникации, комфорта и основой транспортных систем. Чтобы внедрять инновации и предоставлять услуги, предприниматели полагаются на стабильные системы энергоснабжения», — отметил министр, добавив, что на конкурентоспособность страны напрямую влияет производство устойчивой энергии по конкурентной цене и затраты на энергию.

Мелнис подчеркнул, что энергия и её инфраструктура используются также как оружие и являются целью стратегических атак. В качестве примера он привёл энергетический кризис в Европе в 2022 году и террор, осуществляемый Россией против граждан Украины, оставляя их зимой без электричества и тепла.

«У нас есть энергия, однако наша энергосистема до сих пор в значительной степени опирается на исторически сложившийся импортный рынок», — отметил министр, добавив, что сейчас нужно учиться на прошлом и происходящем на линии фронта в Украине, чтобы создать систему, устойчивую к внешнему вмешательству.

По словам Мелниса, это невозможно сделать мгновенно, однако развитие энергетического сектора и укрепление независимости — вопрос национальной безопасности. Министр также подчеркнул, что это непростая задача, поскольку перестройка систем, формировавшихся десятилетиями, — очень трудоёмкий процесс, но он необходим «ради более безопасного и лучшего будущего».

«Создавая новые модели сотрудничества, мы движемся вперёд шаг за шагом. Яркий пример — успешная интеграция региона Балтии в европейскую энергосеть год назад, до этого эффективно действовав в так называемом “островном” режиме», — отметил Мелнис, добавив, что все технические испытания были успешно пройдены и энергосистема стабильна.

#Украина #Латвия #энергетика #безопасность #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    Счет за декабрь за электричество до отсоединения от российской сети был 20 евро. После отсоединения стал 40 евро. За январь пришел счет 140 евро - за однокомнатную квартиру без электроотопления! На чем там учиться предлагаете? Да в Латвии без единого обстрела скоро люди начнут на свечи и лучины переходить!

    9
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го февраля

    На ум приходит высказывание:

    • «Вы даже толком покрасить не можете то, что мы построили».
    17
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    11-го февраля

    Яркий пример — успешная интеграция региона Балтии в европейскую энергосеть год назад... а, ведь с...ки, как пели, что это не отразиться на цены для потребителей.

    22
    1
  • JL
    Janina LV
    11-го февраля

    Учиться это одно, а принимать к действию это совершенно другое. Слышной ветер в уши . Почему министр не дал совет, как действовать когда будет отсутствовать энергия и как это связано увеличением электро автопарка в стране?

    11
    1
Читать все комментарии

