Для создания в Латвии энергосистемы, устойчивой к внешнему воздействию, необходимо учиться на прошлом и на текущих событиях в Украине, заявил в среду министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, открывая проходившую в Балтийском регионе конференцию по вопросам энергетической безопасности, доступности и устойчивости «Направления развития энергетики в регионе Балтийского моря», пишет ЛЕТА.

«В наше время развитие движет энергия. Нас окружают устройства, которые её потребляют, она является основой нашей коммуникации, комфорта и основой транспортных систем. Чтобы внедрять инновации и предоставлять услуги, предприниматели полагаются на стабильные системы энергоснабжения», — отметил министр, добавив, что на конкурентоспособность страны напрямую влияет производство устойчивой энергии по конкурентной цене и затраты на энергию.

Мелнис подчеркнул, что энергия и её инфраструктура используются также как оружие и являются целью стратегических атак. В качестве примера он привёл энергетический кризис в Европе в 2022 году и террор, осуществляемый Россией против граждан Украины, оставляя их зимой без электричества и тепла.

«У нас есть энергия, однако наша энергосистема до сих пор в значительной степени опирается на исторически сложившийся импортный рынок», — отметил министр, добавив, что сейчас нужно учиться на прошлом и происходящем на линии фронта в Украине, чтобы создать систему, устойчивую к внешнему вмешательству.

По словам Мелниса, это невозможно сделать мгновенно, однако развитие энергетического сектора и укрепление независимости — вопрос национальной безопасности. Министр также подчеркнул, что это непростая задача, поскольку перестройка систем, формировавшихся десятилетиями, — очень трудоёмкий процесс, но он необходим «ради более безопасного и лучшего будущего».

«Создавая новые модели сотрудничества, мы движемся вперёд шаг за шагом. Яркий пример — успешная интеграция региона Балтии в европейскую энергосеть год назад, до этого эффективно действовав в так называемом “островном” режиме», — отметил Мелнис, добавив, что все технические испытания были успешно пройдены и энергосистема стабильна.