Как известно, еще накануне муниципальных выборов — в мае минувшего года, - Национальное объединение «выкатило» в Сейм проект Декларации по укреплению государственного языка.

Мы не против русского…

Из проекта совершенно четко вытекало то, что его авторы хотят законодательно ограничить или даже запретить использование русского языка в публичном пространстве. К публичному пространству можно отнести не только, к примеру, государственные или муниципальные учреждения, но и торговые центры, улицы, общественный транспорт, то есть все, что не относится к частной жилой собственности.

При этом на все заявления о том, что происходит попытка дискриминации нацменьшинств, сторонники жесткой языковой политики отвечают: «Это вы совершенно все неправильно интерпретируете. Это ведь мы не против русского или иного иностранного языка, это мы за укрепление латышского языка!».

Так или иначе, но принять Декларацию Нацобъединения сеймовское большинство не решилось. И вовсе не потому, что переживают за права нацменьшинств — просто перед выборами не хотелось делать конкурентам в лице Нацобъединения подарок. Чтобы они потом кричали, что «мы победили!».

Но и отклонить проект вовсе тоже было нельзя — тогда Нацобъединение обвинило бы других правых депутатов в том, что они не защищают латышский язык и пошли на поводу у «прорусских» партий.

В итоге депутаты применили старый проверенный метод — проголосовали за то, чтобы передать проект Декларации в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре. Комиссию «контролирует» премьерская партия, которая уж точно не будет спешить с рассмотрением этого документа. И за следующие 9 месяцев он действительно в повестке дня Сейма не появился.

Впрочем, это вовсе не значит, что идеи, которые заложены в этой Декларации, умерли и не находятся в повестке дня парламента. Доказательством «живучести» замыслов стала поправка, которую только что внес депутат Нацобъединения Наурис Пунтулис. Он решил покончить с русским языком в сфере обслуживания!

С клиентом на русском запрещено?

Депутат предлагает дополнить закон статьей «Язык коммуникации», чтобы там установили, что общение потребителя с продавцом или исполнителем услуги - предоставление, обслуживание информации и заключение договора - осуществляется на государственном языке.

Кроме того, Пунтулис предлагает установить в законе, что потребитель в Латвии имеет право получать услуги только на латышском языке. За редким исключением: если клиент согласен и продавец в состоянии, то можно поторговаться на официальных языках ЕС или государств-кандидатов Европейского Союза.

Если эта поправка будет принята в такой редакции, то, к примеру, продавец в магазине или кассир супермаркета при всем желании не сможет общаться с покупателем на русском языке, даже если для обоих это родной язык.

Представьте и такую ситуацию: покупатель приходит в автосалон, дабы купить автомобиль, то есть оставить десятки тысяч евро, но консультант в автосалоне не может даже ответить на русском покупателю, если тот хочет получить на русском информацию об автомобиле! Абсурд, скажите вы? И какое вообще государству дело до общения в частном порядке клиентов и поставщика услуг, если право получения информации на латышском гарантировано?

Сложно найти в Латвии какую-то торговую точку, где бы покупатель (клиент) не смог бы получить информацию на госязыке. Таким образом, проблема защиты госязыка решена.

И в данном случае поправка Пунтулиса направлена лишь на то, чтобы насолить русскоязычным жителям, некоторым из которых, возможно, придется не только к доктору, но и в магазин приходить с переводчиком. Да и потом даже если клиент владеет латышским, почему государство хочет вмешаться в его частное общение с продавцом (поставщиком услуг)?! В какой стране нечто подобное возможно?

Конечно, будет интересно посмотреть, как большинство депутатов отреагируют на эту шедевральную поправку. В несколько измененном виде ее могут и принять. Как на минувшей неделе приняли в окончательном чтении и поправку, запрещающую педагогам во время исполнения должностных обязанностей между собой и в общении с учениками использовать иной язык, кроме латышского.

Другой депутат Нацобъединения Артурс Бутанс недавно предложил законодательно запретить вообще даже указывать в объявлениях необходимость владения русским — даже если у частной фирмы есть объективная необходимость иметь специалиста, владеющего русским языком.

Кина не будет?

В комиссии Сейма лежит и ждет своего часа и поправка Нацобъединения о запрете субтитров на русском языке к фильмам в кинотеатрах.

Напомним, что этот созыв парламента уже покончил с русским языком в банкоматах, разрешил медикам не общаться с пациентами на русском языке.

А депутаты опять-таки Национального объединения подали поправки, которые бы запретили общение на ином языке, кроме государственного, работникам государственных и муниципальных учреждений. Речь идет не только об общении с посетителями, но и между собой.

Напомним и о том, что с этого года книги и периодика на русском языке лишена льготной ставки НДС и облагается стандартной ставкой 21 процент.