Покупатель с переводчиком: депутат Сейма придумал, где еще можно запретить русский язык 14 6788

Политика
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Покупатель с переводчиком: депутат Сейма придумал, где еще можно запретить русский язык
ФОТО: LETA

Как известно, еще накануне муниципальных выборов — в мае минувшего года, - Национальное объединение «выкатило» в Сейм проект Декларации по укреплению государственного языка.

Мы не против русского…

Из проекта совершенно четко вытекало то, что его авторы хотят законодательно ограничить или даже запретить использование русского языка в публичном пространстве. К публичному пространству можно отнести не только, к примеру, государственные или муниципальные учреждения, но и торговые центры, улицы, общественный транспорт, то есть все, что не относится к частной жилой собственности.

При этом на все заявления о том, что происходит попытка дискриминации нацменьшинств, сторонники жесткой языковой политики отвечают: «Это вы совершенно все неправильно интерпретируете. Это ведь мы не против русского или иного иностранного языка, это мы за укрепление латышского языка!».

Так или иначе, но принять Декларацию Нацобъединения сеймовское большинство не решилось. И вовсе не потому, что переживают за права нацменьшинств — просто перед выборами не хотелось делать конкурентам в лице Нацобъединения подарок. Чтобы они потом кричали, что «мы победили!».

Но и отклонить проект вовсе тоже было нельзя — тогда Нацобъединение обвинило бы других правых депутатов в том, что они не защищают латышский язык и пошли на поводу у «прорусских» партий.

В итоге депутаты применили старый проверенный метод — проголосовали за то, чтобы передать проект Декларации в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре. Комиссию «контролирует» премьерская партия, которая уж точно не будет спешить с рассмотрением этого документа. И за следующие 9 месяцев он действительно в повестке дня Сейма не появился.

Впрочем, это вовсе не значит, что идеи, которые заложены в этой Декларации, умерли и не находятся в повестке дня парламента. Доказательством «живучести» замыслов стала поправка, которую только что внес депутат Нацобъединения Наурис Пунтулис. Он решил покончить с русским языком в сфере обслуживания!

С клиентом на русском запрещено?

Депутат предлагает дополнить закон статьей «Язык коммуникации», чтобы там установили, что общение потребителя с продавцом или исполнителем услуги - предоставление, обслуживание информации и заключение договора - осуществляется на государственном языке.

Кроме того, Пунтулис предлагает установить в законе, что потребитель в Латвии имеет право получать услуги только на латышском языке. За редким исключением: если клиент согласен и продавец в состоянии, то можно поторговаться на официальных языках ЕС или государств-кандидатов Европейского Союза.

Если эта поправка будет принята в такой редакции, то, к примеру, продавец в магазине или кассир супермаркета при всем желании не сможет общаться с покупателем на русском языке, даже если для обоих это родной язык.

Представьте и такую ситуацию: покупатель приходит в автосалон, дабы купить автомобиль, то есть оставить десятки тысяч евро, но консультант в автосалоне не может даже ответить на русском покупателю, если тот хочет получить на русском информацию об автомобиле! Абсурд, скажите вы? И какое вообще государству дело до общения в частном порядке клиентов и поставщика услуг, если право получения информации на латышском гарантировано?

Сложно найти в Латвии какую-то торговую точку, где бы покупатель (клиент) не смог бы получить информацию на госязыке. Таким образом, проблема защиты госязыка решена.

И в данном случае поправка Пунтулиса направлена лишь на то, чтобы насолить русскоязычным жителям, некоторым из которых, возможно, придется не только к доктору, но и в магазин приходить с переводчиком. Да и потом даже если клиент владеет латышским, почему государство хочет вмешаться в его частное общение с продавцом (поставщиком услуг)?! В какой стране нечто подобное возможно?

Конечно, будет интересно посмотреть, как большинство депутатов отреагируют на эту шедевральную поправку. В несколько измененном виде ее могут и принять. Как на минувшей неделе приняли в окончательном чтении и поправку, запрещающую педагогам во время исполнения должностных обязанностей между собой и в общении с учениками использовать иной язык, кроме латышского.

Другой депутат Нацобъединения Артурс Бутанс недавно предложил законодательно запретить вообще даже указывать в объявлениях необходимость владения русским — даже если у частной фирмы есть объективная необходимость иметь специалиста, владеющего русским языком.

Кина не будет?

В комиссии Сейма лежит и ждет своего часа и поправка Нацобъединения о запрете субтитров на русском языке к фильмам в кинотеатрах.

Напомним, что этот созыв парламента уже покончил с русским языком в банкоматах, разрешил медикам не общаться с пациентами на русском языке.

А депутаты опять-таки Национального объединения подали поправки, которые бы запретили общение на ином языке, кроме государственного, работникам государственных и муниципальных учреждений. Речь идет не только об общении с посетителями, но и между собой.

Напомним и о том, что с этого года книги и периодика на русском языке лишена льготной ставки НДС и облагается стандартной ставкой 21 процент.

#русский язык #дискриминация #депутаты #парламент #латышский язык #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(14)
  • JM
    Jurijs Maksimuks
    12-го февраля

    на официальных языках ЕС или государств-кандидатов Европейского Союза Егегей английский в пролёте Зачем тогда его в школах учат ?

    6
    1
  • З
    Злой
    11-го февраля

    Пусть этот депутат идёт на.х..уй

    18
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    11-го февраля

    НО патчетают комментарии на ВВ и Delfi про Латвию,язык,латышей и им сразу хочетца русский язык везде запретит.

    2
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    11-го февраля

    Сравнить такого депутата с известной субстанцией из свинарника - это сделать ему комплимент.

    14
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    У нациков скоро выборы. Как еще выгнуться поэротичнее под своим отмороженным избирателеи?

    39
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    11-го февраля

    «Кто не помнит своего прошлого, обречён пережить его вновь У.Черчиль».так, чтоу нациков всë ещë впереди.

    50
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    11-го февраля

    А штрафовать будут? Покупателей тоже?

    49
    3
  • A
    Aleks
    11-го февраля

    Как Трамп закончил 10 войн и 20 предотвратил,так и Шлессер,обьединитель русских и латышей и основатель 50 тыс.рабочих мест😀,теперь друг и коллега Пунтулиса ?! Чего то я не догоняю в этих высоких отношениях😈😀 Или все ж они одной масти,как мне кажется. Той масти,с которой борятс в США,да и не только...Россияне тоже начинают понимать ,кто захватил Кремль как Белый дом... А уж тут вообще молчу...С 90--х понятно 🔥

    30
    3
  • З
    Злой
    Aleks
    11-го февраля

    Мистер 50000 рабочих мест с зарплатой 800 лат, это было на агитационном плакате Шлесерса.

    0
    2
  • E
    Enigma
    11-го февраля

    Не знаю кто как, но из-за грубого навязывания языка местных богов и сознательной сегрегации населения в стране по языковому признаку/происхождению, я заметил, что стал говорить с латышами на русском, а если диалог не получается, то перехожу на английский. Тогда со скрипом вопросы решаются. Для меня это уже рабочая схема, но понимаю, что она не всем подходит ( кто-то прогнулся под нацисткий режим, кто-то обязан говорить на гос.языке из-за особенности работы, у кого-то иностранный язык не очень…).

    69
    3
  • З
    Злой
    Enigma
    11-го февраля

    Я тоже больше принципиально не говорю на латышском и больше никогда не буду на нём говорить, а если надо что-то говорить, я теперь сую им в нос телефон с гугл- переводом

    11
    2
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    Когда развивают свой язык- дублируют фильмы, предоставляют бесплатный контент на своем языке, книги, передачи, предоставляют бесплатное обучение- это развитие. А запрет разговаривать на другом языке, лишение детей права учится на своем языке- это уже геноцид и ассимиляция, что является военным преступлением и не имеет срока давности.

    176
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    11-го февраля

    Давеча вчера, был в максиме, и касирша знакомая, которая говорила со мной по русски, вчера как воды в рот набрала, молчала. Совпадение?

    104
    3
  • АП
    Алексей Попович
    11-го февраля

    Это обыкновенный нацизм. Вот Адик в аду аж приплясывает, достойные подражатели растут. А ведь даже в оккупированных нацисткой Германией странах не запрещали в магазинах между собой говорить на своем языке.

    164
    3
Читать все комментарии

