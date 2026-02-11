На минувшей неделе из-за отсутствия кворума спикеру Сейма пришлось прервать заседание, причем на весьма интересном месте - парламенту предстояло рассмотреть уже 6-ю по счету попытку оппозиции выразить недоверие Эвике Силине. Поэтому завтра именно с этого вопроса и начнется рассмотрение "прошлой" повестки дня. Впрочем, результат рассмотрения очевиден - правящие пока не готовы топить правительственный корабль, ведь отставка премьера автоматически приводит к отставке всего правительства.

Также депутаты должны концептуально одобрить законопроект о запрете недобросовестной торговой практики. Это своего рода кнут, чтобы "пугать" торговцев и вынудить их не повышать цены на основные продукты питания. Законопроект фактически запрещает применение в отношении поставщиков и производителей санкций за недопоставку продукции в заранее согласованном объеме.

В окончательном чтении Сейм рассмотрит изменения, предусматривающие установление потолка цен на теплоэнергию — максимальной цены, по которой оператор системы может закупать произведенную тепловую энергию.

Сейм также должен будет принять решение по изменениям в законе о реализации проекта Rail Baltica. Они предложены для более эффективного решения вопросов, связанных с реализацией проекта.

Во втором чтении Сейм рассмотрит поправки, предусматривающие незамедлительное информирование хозяина недвижимости, если в его собственности свое место жительства задекларировало другое лицо без законных оснований.