Странам Балтии не стоит впадать в панику из-за возможного вторжения России - посол

Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Странам Балтии не стоит впадать в панику из-за возможного вторжения России - посол
ФОТО: LETA

Балтийским государствам не следует паниковать из-за возможного российского вторжения, однако очевидно, что мы живём рядом с агрессивным и ненадёжным соседом, который продолжает наращивать милитаризацию и ставить под сомнение неприкосновенность государственных границ, заявил в интервью агентству LETA посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович.

Ранее глава администрации президента Украины Кирилл Буданов, ранее возглавлявший Главное управление разведки, заявил, что Россия готовится к вторжению в страны Балтии.

Пилдегович считает, что слова Буданова следует воспринимать всерьёз, чтобы быть готовыми к кризисным ситуациям.

«Мы все знаем о российских атаках дронов на разные европейские страны, а также о повреждённых кабелях в Балтийском море», — отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что не стоит воспринимать эти угрозы как неотвратимые и неизбежные.

«Конечно, Буданов этими словами также обращался к европейским лидерам, чтобы передать послание: в случае поражения Украины угрозы со стороны России для Европы усилятся», — сказал Пилдегович.

Он добавил, что, живя у границы с Россией, необходимо сохранять бдительность и всей общественности следует задуматься о безопасности.

#Европа #границы #безопасность #дипломатия #угрозы #Россия #политика
  • ТТ
    Тим Тим
    11-го февраля

    А, что ещë можно ожидать от посла на Украине, интересно, а Буданов ему позолоченную кастрюлю подарил.

    16
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    А еще Путин и злые русские виноваты в том, что Солнце на востоке восходит. Непорядок! Надо срочно изыскать финансирование, чтобы остановить Землю и раскрутить её в обратную сторону.

    41
    6
  • EB
    Emigrants Berzins
    11-го февраля

    После прочтения данного интервью я теперь просто уверен, что динозавров погубил не астероид, а Путин и злые русские. Теперь баюс-баюс.

    78
    6
  • 010725
    010725
    Emigrants Berzins
    11-го февраля

    Абсолютно антинаучный вывод. Динозавров погубил метеорит. А, вот сам метеорит, запускал Путин. В этом месте стоит начинать бояться - за прошедшие 250 млн. лет Путин не изменился нисколько, разве что назвал метеорит Орешником и долбит им современных зомбоящеров.

    3
    0
  • 010725
    010725
    Emigrants Berzins
    11-го февраля

    Все эти рассказы про возможное нападение - просто поиски госуправленцами, повода свалить из Латвии вместе с госрезервами и пенсионными накоплениями всех жителей.

    2
    0
