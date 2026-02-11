Балтийским государствам не следует паниковать из-за возможного российского вторжения, однако очевидно, что мы живём рядом с агрессивным и ненадёжным соседом, который продолжает наращивать милитаризацию и ставить под сомнение неприкосновенность государственных границ, заявил в интервью агентству LETA посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович.

Ранее глава администрации президента Украины Кирилл Буданов, ранее возглавлявший Главное управление разведки, заявил, что Россия готовится к вторжению в страны Балтии.

Пилдегович считает, что слова Буданова следует воспринимать всерьёз, чтобы быть готовыми к кризисным ситуациям.

«Мы все знаем о российских атаках дронов на разные европейские страны, а также о повреждённых кабелях в Балтийском море», — отметил посол.

В то же время он подчеркнул, что не стоит воспринимать эти угрозы как неотвратимые и неизбежные.

«Конечно, Буданов этими словами также обращался к европейским лидерам, чтобы передать послание: в случае поражения Украины угрозы со стороны России для Европы усилятся», — сказал Пилдегович.

Он добавил, что, живя у границы с Россией, необходимо сохранять бдительность и всей общественности следует задуматься о безопасности.