«Латвия не должна стать маленьким Узбекистаном или Россией» - латышские националисты 7 2113

Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV

Плотно засевшее в оппозиции Национальное объединение потребовало остановить миграцию из третьих стран.

Видео и фотографии в социальных сетях о праздновании в Плявниеках завершения праздника Рамадан, на которых запечатлены десятки людей, которые осуществляли намаз прямо на тротуаре, вызвали шок у представителей Нацобъединения.

"Я внес поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие ограничение иммиграции из определенных стран. Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией", - сообщил депутат Сейма от Нацобъединения Эдвинс Шноре.

А его сопартиец Артурс Бутанс посетовал, что сегодня иммиграционную политику в стране определяет не правительство, а сами мигранты - сколько хотят, столько и приезжают.

"Происходит исламизация Латвии", - констатировал политик и сделал вывод, что как только закончится правление Силини и нынешней "прогрессивной" коалиции, так и закончится массовая миграция.

#Латвия #миграция #религия #социальные сети #национализм #политика
Автор - Абик Элкин
