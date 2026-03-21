Видео и фотографии в социальных сетях о праздновании в Плявниеках завершения праздника Рамадан, на которых запечатлены десятки людей, которые осуществляли намаз прямо на тротуаре, вызвали шок у представителей Нацобъединения.

"Я внес поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие ограничение иммиграции из определенных стран. Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией", - сообщил депутат Сейма от Нацобъединения Эдвинс Шноре.

А его сопартиец Артурс Бутанс посетовал, что сегодня иммиграционную политику в стране определяет не правительство, а сами мигранты - сколько хотят, столько и приезжают.

"Происходит исламизация Латвии", - констатировал политик и сделал вывод, что как только закончится правление Силини и нынешней "прогрессивной" коалиции, так и закончится массовая миграция.