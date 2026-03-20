В связи с видеозаписью, сделанной жителями, на которой зафиксирована массовая молитва мигрантов на пешеходном тротуаре в Плявниеках, один из вице-мэров Риги сообщил bb.lv, что обратился в Службу государственной безопасности с просьбой провести проверку.

Кроме того, на место происшествия прибыла муниципальная полиция Риги, которая уже начала административное производство. За что наказывать – городской руководитель не сообщил.

В Рижской думе заодно отметили, что данный случай в очередной раз подтверждает необходимость незамедлительно «закрыть шлюзы иммиграции». Сделать это можно только на государственном уровне — ответственному министерству, правительству и Сейму, приняв строгие правила иммиграционного регулирования.

Вице-мэр также подчеркнул, что пока в руководстве Рижской думы представлена партия «Национальное объединение», в Риге не будут строиться мечети.

Отметим, что сегодня мусульмане по всему миру (включая Плявниеки) отметили Ураза-байрам. Это торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.

В этом году пост длился с вечера 18 февраля до вечера 19 марта. Во время поста нельзя есть и пить от рассвета до заката, соблюдать молитвы и духовное очищение, а также благотворительность и самоограничения. Все это явно ничем не угрожает христианам и атеистам, которые традиционно населяют территорию Латвии.