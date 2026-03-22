Депутаты займутся сексуальным здоровьем 1 670

Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Депутаты займутся сексуальным здоровьем
ФОТО: LETA

Комиссия Сейма рассмотрит инициативу о лишении А. Мамыкина гражданства.

Депутаты Сейма сразу из двух подкомиссий - по здоровью и по уменьшению социального неравенства, - соберутся на совместное заседание, чтобы обсудить... сексуальное и репродуктивное здоровье населения. Эксперты из медицинских и социальных организаций расскажут слугам народа о сексуальном воспитании, доступности контрацепции и репродуктивном здоровье.

В свою очередь, депутаты подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний отправятся в Детскую больницу, дабы вместе со специалистами обсудить оказание медицинской и социальной помощи несовершеннолетним, страдающим зависимостью.

Депутаты из комиссии Сейма по иностранным делам проведут закрытое заседание. Можно предположить, что парламентариев эксперты МИДа проинформируют о ситуации в свете войны в Персидском заливе.

А комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества обсудит инициативу партии "Латвия на первом месте" о лишении гражданства журналиста Андрея Мамыкина. Приглашены сотрудники компетентных органов и юридического бюро Сейма.

#здравоохранение #образование #медицина #гражданство #миграция #журналистика #дети #политика
Автор - Абик Элкин
