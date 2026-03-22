Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (2014-2019) призвал к переориентации отношений с Россией в сторону нормализации. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — заявил он.

По его словам, в данный момент сближение невозможно, однако он считает переговоры допустимыми и желательными. Экс-глава ЕК добавил, что в Европе практически ничего не знают о «глубинной России».

«Россия — это гордый народ, но для нас, тех, кому следовало бы с ней сотрудничать, она является черной дырой», — добавил Юнкер.

Юнкер посещал Россию несколько раз, как в должности премьер-министра Люксембурга, так и председателя Еврокомиссии.