Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Россия является черной дырой»: из Западной Европы раздаются сигналы Кремлю

Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Россия является черной дырой»: из Западной Европы раздаются сигналы Кремлю

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (2014-2019) призвал к переориентации отношений с Россией в сторону нормализации. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — заявил он.

По его словам, в данный момент сближение невозможно, однако он считает переговоры допустимыми и желательными. Экс-глава ЕК добавил, что в Европе практически ничего не знают о «глубинной России».

«Россия — это гордый народ, но для нас, тех, кому следовало бы с ней сотрудничать, она является черной дырой», — добавил Юнкер.

Юнкер посещал Россию несколько раз, как в должности премьер-министра Люксембурга, так и председателя Еврокомиссии.

Читайте нас также:
#Европа #дипломатия #геополитика #отношения #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
1
3
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео