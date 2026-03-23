«Иначе бы мы остались без союзников...» 3 1190

Политика
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Иначе бы мы остались без союзников...»

Очередная перебранка в прямом эфире.

Сегодня вечером в эфире программы Латвийского ТВ Šodienas jautājums опять состоялся "обмен любезностями" между коалиционными партнерами - лидером парламентской фракции "Прогрессивные" Андрисом Шуваевсом и министром земледелия Армандом Краузе из Союза зеленых и крестьян. Краузе обвинил министра обороны от "Прогрессивные" Андриса Спрудса в некорректном комментарии - он дал понять, что Латвия не планирует участвовать в операции в Ормузском проливе.

На это Шуваевс заметил, что в тот момент, когда к Спрудсу обратились за комментарием, еще ни одна европейская страна НАТО не объявила о своем участии в этой операции и официально просьба из США не поступала. "Хорошо, что у нас "зеленые крестьяне" не отвечают за внешнюю политику", - заключил Шуваевс.

Краузе отреагировал тут же: "Хорошо, что у нас "Прогрессивные" не отвечают за внешнюю политику, а то бы Латвия осталась вообще без союзников".

#НАТО #Латвия #телевидение #коалиция #парламент #внешняя политика #политика
Эдуард Эльдаров
