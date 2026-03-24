Чтобы врачи не бежали в частный сектор, правительство выделило 4,7 млн евро

Политика
Дата публикации: 24.03.2026
LETA
Изображение к статье: Чтобы врачи не бежали в частный сектор, правительство выделило 4,7 млн евро

Во вторник правительство поддержало поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают перераспределение 4,7 млн евро на привлечение и удержание медицинского персонала в системе государственного здравоохранения.

Финансирование в размере 4 715 030 евро, ранее предназначенное для национальных программ по охране здоровья и профилактике заболеваний, будет направлено на привлечение и удержание медицинского персонала в системе государственного здравоохранения, особенно в стационарах. Министерство здравоохранения отмечает, что дополнительное финансирование необходимо, поскольку средства на компенсации уже исчерпаны, а новые заявки продолжают поступать.

При этом в системе государственного здравоохранения по-прежнему ощущается нехватка персонала, оказывающего оплачиваемые государством медицинские услуги.

Минздрав подчеркивает, что и после перераспределения средств продолжится реализация мероприятий национального масштаба по укреплению здоровья и профилактике заболеваний для жителей Латвии. В частности, планируется поддержка инициатив по здоровому питанию, снижению зависимостей, стимулированию физической активности, укреплению психического здоровья, сексуальному и репродуктивному здоровью, снижению травматизма, ограничению распространения инфекций и популяризации вакцинации, освоению навыков первой помощи, а также внедрение программ родительских навыков в пренатальный и ранний периоды развития детей.

Целевой аудиторией национальных мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний являются все жители Латвии, особенно группы, подверженные риску социальной и территориальной отчужденности. В частности, это дети и молодежь, люди с зависимостями, родители, наемные работники, в том числе пожилые, а также лечебные и образовательные учреждения, самоуправления, регионы планирования, общественные организации и другие учреждения.

В настоящее время общее финансирование мероприятия составляет 13 185 480 евро, из которых 11 207 658 евро предоставлены Европейским социальным фондом "Плюс", а 1 977 822 евро - софинансирование из государственного бюджета.

