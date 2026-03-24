В условиях высоких цен на топливо одной из идей, прозвучавших в публичном пространстве Латвии, является введение налога на сверхприбыль для торговцев топливом, поскольку они якобы зарабатывают слишком много на росте цен из-за кризиса на Ближнем Востоке.

"Налог на сверхприбыль — это путь к коммунизму. Всё настолько просто. И в результате это ничего не даёт ни предпринимателю, ни потребителю, даже при установлении ценовых потолков", — заявила в программе TV24 "Цена денег" лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане, пишет nra.lv.

Таким образом, Лейтане поддерживает польский подход. По её словам, Польша в последние годы применяла его неоднократно — как во время пандемии Covid-19, так и после начала войны в Украине: с разных позиций снижались акцизный налог и налог на добавленную стоимость (НДС), что давало краткосрочный эффект "здесь и сейчас".

"А если мы сейчас введём налог на сверхприбыль, который поступит в бюджет (через год). И что дальше?" — отметила Лейтане.

"Пример Польши показывает, что есть правительства, которые оперативно справляются с кризисами. В свою очередь, в Латвии мы сначала пугаем, затем пробуем ещё один вариант, а потом ждём, что всё как-то само наладится", — дополнил её слова генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспар Горкшс.