В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит образовательные учреждения, предприятия и учреждения внутренней безопасности в Смилтенском и Валмиерском краях, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

В 9:45 глава государства отправится с визитом в Смилтенскую среднюю школу, после чего в 11:00 возложит цветы у мемориала генерала Карлиса Гоппера. Кроме того, президент встретится со скаутами 4-го Валмиерского скаутского отряда.

В 13:15 Ринкевич посетит завод по производству бронемашин "Patria". Далее, в 14:50, запланирован его визит в Видземскую высшую школу, где состоится встреча с руководством, преподавателями и студентами.

В 15:40 глава государства посетит Западновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции.