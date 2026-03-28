"Экзистенциальный выбор Латвии в 2026 году сильно сузился - уже только между стагнацией и "бензопилой». Политическая система в ситуации растущих угроз безопасности достигла критической переломной точки. В то время как внешняя угроза у наших восточных границ достигла наивысшей интенсивности с момента восстановления независимости и продолжает расти, внутренний «двигатель» страны – аппарат ее управления и политическая культура – работает с опасным, все более низким коэффициентом полезности", - констатировал экономист, экс-министр финансов Улдис Осис.

В своей публикации он ставит жесткий диагноз ситуации в стране - системный паралич и коллективная безответственность.

"Политическая элита годами допускала опасное углубление разрыва между «Рижским пузырем» и регионами (особенно Латгалии). Экономическое неравенство и медленная доступность услуг создали благоприятную почву для операций гибридной войны, где внешняя и уже «извращенная» ею внутренняя пропаганда сеет у населения искаженное мировосприятие, нереальные надежды и иллюзии.

Сейчас наиболее радикальной реакцией на эту стагнацию, на мой взгляд, является появление партии Алвиса Херманиса «Мы меняем правила», которая вдохновляется и другими глобальными «системщиками».

Например, опыт Аргентины («бензопила» президента страны Милея) показывает, что радикальное сокращение министерств и бюрократии может высвободить значительные ресурсы. В случае Латвии это означало бы «высушку лишней воды» госаппарата в пользу прямых инвестиций в безопасность и развитие", - полагает У. Осис. Он рисует два сценария дальнейшего развития событий в Латвии - в зависимости от итогов выборов в 15-ый Сейм.

"Первый - медленная эрозия: с продолжением действующего политико-административного курса Латвия может стать военно более мощной, но социально и административно опустошенной «буферной зоной». Растущая эмиграция населения и недоверие государству тогда делают нас уязвимыми даже без прямого военного конфликта.

Второе - победа радикальных сил (как партия Херманиса и др.) вводит системный перезапуск. Это может в будущем привести к созданию модели «Северного Израиля» (назовем ее так) – высокоэффективной, смелой и технологически развитой страны – или же к краху государственного управления, если реформы не будут управляться профессионально.

Что нужно делать, чтобы сохранять равновесие? 15-ый Сейм должен был бы ввести «Закон о безопасности и эффективности» или что-то подобное, сочетающее стабильность с эффективностью.

Во-первых. Это индивидуальная ответственность. На законодательном уровне должна быть установлена имущественная и уголовная ответственность конкретных должностных лиц за провал или умышленное препятствование стратегических проектов государственной безопасности (граница, кризисные запасы, энергетика).

Во-вторых. Структурная "бензопила". Необходимо провести сокращение количества министерств, государственных и поддерживаемых государством («негосударственных») органов и централизацию их функций путем ликвидации лишнего чиновничьего и приравненного к нему слоя. Сэкономленные средства должны быть незамедлительно направлены на создание гражданской обороны (убежищ, автономных энергосистем) или другие критические приоритеты строго ограниченного числа.

В-третьих. Укрепление суверенитета. Приоритет в госзакупках должен отдаваться отечественной, особенно военной индустрии и технологиям. Зависимость от внешних цепочек поставок в критические моменты - это угроза национальной безопасности. Речь идет, конечно, не об оборудовании, доступном только из некоторых технологически развитых стран мира, которое с потенциалом отечественной индустрии не заменишь.

В-четвертых. Приграничная ревитализация - Латгалии законом уже присвоен статус специальной экономической зоны с налоговыми и иными льготами и стимулами. Но за формальными нормами регулирования должна стоять и философия - Латгалия в долгосрочной перспективе должна стать якорем государственной безопасности и экономики. Но этого закона недостаточно. Опыт уже доказал, что он не будет работать, если не будет перемен и в сферах образования, здравоохранения, культуры и др., которые составляют основу стабильного и убежденного в себе общества.

Сделаем вывод. Безопасность Латвии зависит не только от 5-й статьи НАТО, но от нашей собственной способности принимать решения молниеносно и ответственно. У нас больше нет времени на «медленную эволюцию». Нужна политическая смелость ввести эффективность как высший стандарт безопасности, иначе мы рискуем потерять страну не на поле боя, а в бесконечных дискуссиях мягкотелых политиков и лабиринтах бюрократии", - пишет У. Осис.