Последняя неделя у правящих была очень тревожной - они только успевали "отбиваться" от скандалов и ударов. Все это и будет наверняка обсуждаться на ближайшем коалиционном совете в понедельник, 30-го марта.

Правящие проанализируют ситуацию в топливной сфере - стоимость дизельного топлива продолжает расти и если к началу апреля геополитическая ситуация не улучшится, то принятый Сеймом закон о снижении акциза окажется почти бесполезным - снижение на 8,5 центов стоимости дизеля будет чисто символическим. Правительству уже стоит начать готовить вариант "B" - более стремительное снижение акциза.

Как ожидается, партнеры обсудят улучшение реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с залетом на нашу территорию боевых дронов.

Наверняка правящие обсудят и два громких скандала последнее времени - массовые обыски, задержания и аресты должностных лиц и предпринимателей по подозрению в коррупции в сфере ИТ, в том числе и в сфере информационного обеспечения избирательного процесса!

Второй криминальный скандал - это решение Генпрокуратуры начать уголовный процесс в связи с возможными нарушениями при оказании правительством поддержке сфере деревообработки. Есть подозрение, что такая поддержка привела к потере государством десятков миллионов евро.

Правящие обсудят политические последствия этих скандалов.