Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Домбровскис заявил о наступающем на Европу кризисе

Политика
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домбровскис заявил о наступающем на Европу кризисе
ФОТО: LETA

Домбровскис: война в Иране может привести к замедлению роста экономики Евросоюза.

Темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) могут заметно замедлиться из-за последствий войны США и Израиля в Иране. Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис, его слова приводит Reuters.

В случае затягивания войны в Иране, предупредил он, темпы роста экономики ЕС замедлятся на 0,6 процентного пункта (п.п.) в сравнении с осенним прогнозом. Та же динамика будет и в следующем году, констатировал Домбровскис. «Негативные последствия для экономического роста ЕС будут значительными», — резюмировал еврокомиссар.

При таком раскладе регион, с большой долей вероятности, столкнется со стагфляцией на фоне одновременного ускорения инфляции, добавил он. Впрочем, даже в случае скорого восстановления экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока, заключил он, рост экономики ЕС замедлится на 0,4 п.п. в сравнении с осенним прогнозом.

Главными рисками для европейского региона эксперты называли стремительное удорожание ключевых видов энергоресурсов (нефти, природного и сжиженного природного газа). Все это может привести к затяжному падению объемов промышленного производства в ключевых странах ЕС, таких как Германия и Италия, отмечало агентство Bloomberg.

Читайте нас также:
#Валдис Домбровскис #Иран #война #инфляция #экономика #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео