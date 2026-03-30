Как уже сообщалось, сегодня Конституционный суд фактически признал обоснованность иска, который подали в суд депутаты Сейма от Национального объединения и Объединенного списка. На основании вердикта суда, скорее всего, будет принято новое языковое регулирование общественных СМИ и русский язык окончательно исчезнет из этих общественных СМИ. Радость по этому поводу сегодня в социальной сети X выразил и один из истцов- депутат Сейма Артурс Буланс: "Разум и правосудие побеждают! Конституционный суд признает, что финансирование русского языка и раскол инфопространства не соответствуют Конституции.

Эра двуязычия закончится, но еще предстоит изменить закон. Срок установлен до 1 мая 2027 года! Спасибо коллегам из Нацобъединения и АО и суду за профессиональную работу!"