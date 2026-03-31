«Запретить въезд!» В Сейме продвигают самые жёсткие меры против миграции 5 3240

Политика
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам наверняка поддержит предложение о том, чтобы продлить срок подачи предложений к новому законопроекту об иммиграции к третьему чтению.

Причина: многие депутаты, а также эксперты, в том числе и представители министерств, просто не успели подготовить свои предложения, а ведь речь идет об очень политически чувствительном вопросе — вопросе въезда и прибывания в стране граждан третьих стран. Накануне выборов тема миграции всегда звучит очень громко, а особенно сейчас, когда на подходе новый Иммиграционный закон и когда мы видим, что количество проживающих в Латвии иностранцев резко выросло.

Депутаты-националисты требуют ужесточить и без того жесткие нормы законодательства после того, как пару недель назад в социальных сетях начали распространяться видеокадры «с места событий» - на одной из улиц микрорайона Плявниеки десятки мусульман прямо на тротуаре делали намаз в честь завершения праздника Рамадан. Депутаты Сейма от Нацобъединения тоже на своих аккаунтах «поделились» роликами под рубрикой «Исламизация Латвии», но в ответ получили гневные комментарии из серии - «А вы куда смотрите?! Почему ничего не делаете?!»

И вот депутаты Сейма уже срочно подали свои поправки, дабы ограничить миграцию. Одна из них - депутата Национального объединения Яниса Домбравса, - предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии. Также депутаты попытаются ограничить выдачу виз и ВНЖ выходцам из определенных стран — главным образом, исламских.

#Сейм #Латвия #миграция #религия #социальные сети #национализм #мигранты #политика
Автор - Абик Элкин
