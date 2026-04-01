На последнем перед пасхальными каникулами пленарном заседании Сейма идут горячие дискуссии по требованию оппозиции отправить в отставку главу минобороны Андриса Спрудса. Эта инициатива фракции "Латвия на первом месте" стала реакцией на запоздалые действия и бездарную коммуникацию руководителя оборонного ведомства в связи с прилетом на латвийскую территорию дронов.

"Господин Спрудс, вы хороший человек, но, на мой взгляд, вы абсолютно не соответствуете посту министра обороны. И это то время, когда мы просто не можем себе этого позволить. Необходимо, чтобы ответственность и руководство попали в куда более сильные руки — более жесткие, решительные, ответственные и способные действовать. Что самое важное – в глазах народа должен быть надежный кризисный менеджмент, которого, к сожалению, нет.

На оборону Латвии выделены огромные средства из госбюджета. И все же наши люди живут в страхе и неуверенности. Мы не должны быть слабыми, не должны быть неподготовленными. Мне бы очень хотелось верить, г-н Спрудс, что вы сегодня придете сюда и скажете с этой трибуны, что у нас, у вас как у министра обороны есть четкий план, как реагировать, если будет создана угроза важным для нас инфраструктурным объектам, как, допустим, аэропорт или Рижская ГЭС. Эти вопросы прозвучали, но мы не слышали ответов, не давал ли никто их уверенности – да, у нас есть план, как мы будем реагировать, если такая ситуация, не дай Бог, наступит", - мотивировала требование отставки глава фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня.

Не менее критично о работе Андриса Спрудса высказался и депутат от Национального объединения Янис Домбрава: "Если министр говорит, что создал стену для дронов, то это очень громкое утверждение, которое должно быть с покрытием. Если есть дыры, то есть проблемы. Может быть, г-н Спрудс был бы хорошим министром обороны в 2006 году, когда были совершенно другие геополитические вызовы, но не сейчас, когда есть активная фаза гибридной войны, в которой необходимы очень быстрые действия, в которых нужны не только красивые речи, но и действительно конкретные работы. Ну, не может этого дать."

В свою очередь, депутат Рамона Петравича обратила внимание на "достижения" Спрудса в области гражданской обороны: "Где убежища в Риге, Даугавпилсе, Лиепае или других крупных городах? Где четкий план укрытия населения при взрыве, ударной волне или осколках? Это не только халатность, это угроза каждому жителю Латвии. Как переселят население? Куда поставят тысячи людей, которых нужно будет переселить в Курземе? Как будет происходить эвакуация за рубеж? Планируется ли это вообще делать? Готовы ли медики работать вне больниц, на поле? Как происходит взаимодействие с МВД, с Минздравом?"

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс попытался переключить внимание... на самих подателей запроса об отставке - представителей партии "Латвия на первом месте". Шуваевс "припомнил" лидеру партии Айнарсу Шлесерсу его недавнюю встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Шуваевс назвал Орбана другом Путина...

После перерыва дебаты по отставке продолжатся.