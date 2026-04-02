Чтобы найти решение затянувшихся финансовых проблем Валкского края, Министерство финансов призывает самоуправление до 1 июня изменить подход к управлению бюджетом и финансами, рассчитаться с кредиторами и заплатить налоги, пишут общественные СМИ.

В самоуправлении считают, что "домашняя работа" выполнена - введен строгий режим экономии, и найти дополнительные возможности для сокращения расходов сложно.

Что лежит в основе финансовых проблем Валкского края, которые длятся уже не первый год? Эти вопросы самоуправление поднимало неоднократно и, по мнению председателя думы Вентса Армандса Крауклиса, непонятно, почему они не учтены в отчете Минфина.

"Министерство финансов очень выборочно использовало данные и фактически не учло основные проблемы, которые ему хорошо известны", - заявил Крауклис.

По численности населения Валкский край - один из самых маленьких в Латвии, к тому же ситуацию ухудшает то, что часть жителей задекларирована на эстонской стороне, что существенно влияет на поступления подоходного налога с населения.

"Число жителей, взятое за основу расчета, - это 8280 человек, а если добавить задекларированных в Эстонии, получится 9680", - пояснила руководитель бухгалтерского и финансового отдела самоуправления Илзе Грандава.

Проблемой является и то, что многие жители Валки, а это примерно 500 человек, работают в Эстонии, и налоги остаются в соседней стране.

"19% трудоспособного населения работает в другой стране и не приносит самоуправлению никаких доходов. Это уникальная ситуация", - отметил Крауклис.

В самоуправлении также подчеркивают, что введен уже достаточно жесткий режим экономии и дальнейшее сокращение расходов затруднительно.

"Если нам говорят что-то сокращать, нам по сути уже нечего. Все учреждения и отделы фактически перешли на бюджеты выживания. Должности сокращены, вакансии остаются незаполненными, в том числе и потому, что на такие зарплаты никто не откликается. Очень трудно найти что-то, где еще можно сэкономить", - говорит Грандава.

Однако в Минфине придерживаются иного мнения. Директор департамента надзора за финансовой деятельностью самоуправлений и финансированием Инта Комисаре заявила, что на данный момент министерство не видит в самоуправлении значительных улучшений. Один из выводов отчета Минфина - неупорядоченное оказание коммунальных услуг в Валкском крае, что приводит к убыткам для самоуправления, а также то обстоятельство, что оно длительное время не взыскивало задолженности жителей по коммунальным платежам.