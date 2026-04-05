«Просто нет денег...» Депутаты-врачи объяснили свое голосование 0 919

Политика
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Просто нет денег...» Депутаты-врачи объяснили свое голосование

Среди тех, кто не поддержал запрос министру по поводу больных сахарным диабетом были и депутаты-медики.

Перед пасхальными каникулами Сейм рассматривал запрос оппозиции главе минздрава по поводу отказа государства финансировать приобретение больными сахарным диабетом первого типа специальных анализаторов - для контроля уровня сахара в крови. Против запроса голосовали депутаты от правящей коалиции, в том числе и три депутата-практикующих врача.

Программа Латвийского ТВ Panorāma обратилась к этим депутатам с просьбой объяснить свое голосование.

"Просто на это нет денег", - отрезал семейный врач и депутат Сейма Иварс Яковинс, добавив, что больные сахарным диабетом уже научились жить с этим заболеванием и контролировать свой уровень сахара.

В свою очередь, депутат и врач-гинеколог Ингрида Цирцене пояснила, что речь шла не о выделении средств на устройства для диабетиков, а о запросе министру, который мог привести и к отставке министра здоровья. Поэтому депутат и голосовала против.

А семейный врач и депутат Лига Козловска заявила, что таких средств в казне нет, тем не менее депутаты ждут, что решение все-таки минздравом будет найдено - возможно, за счет перераспределения.

"Мой голос бы все равно ничего не решил", - заключила депутат, вызвав волну возмущения в социальных сетях.

#здравоохранение #Латвия #депутаты #социальные сети #финансирование #политика
Эдуард Эльдаров
