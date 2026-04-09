Как известно, глава Белого дома в последние дни, реагируя на отказ ведущих европейских участников НАТО поддержать военную операцию США против Ирана, грозился выходом Америки из Североатлантического альянса. Глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") в интервью Латвийского радио напомнил, что решение о выходе из НАТО, если вообще до этого дойдет, еще должен утвердить Конгресс США, поэтому такой сценарий представляется депутату маловероятным.

"Мы никоим образом не выступали против интересов США. Мы маленькая страна. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами и так и ведем свою политику. Так и относимся к Соединенным Штатам. Плюс мы одна из редких стран, выполняющих это соглашение, или обязательство, которое более или менее было поставлено в качестве задачи именно со стороны США за 5%-ный вклад в свою оборону. Мы одни из немногих, и неоднократно уже представители администрации США — и военный министр, и госсекретарь, и сам Трамп отмечали, что мы хорошие союзники", — сказал Айнарс Латковскис.