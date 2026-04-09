Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Маловероятно, что США выйдут из НАТО». Депутат Сейма оценил высказывания Трампа

Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Маловероятно, что США выйдут из НАТО». Депутат Сейма оценил высказывания Трампа

Глава комиссии Сейма по нацбезопасности полагает, что Латвия выполняет свои союзнические обязательства и помогает США по мере возможности.

Как известно, глава Белого дома в последние дни, реагируя на отказ ведущих европейских участников НАТО поддержать военную операцию США против Ирана, грозился выходом Америки из Североатлантического альянса. Глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") в интервью Латвийского радио напомнил, что решение о выходе из НАТО, если вообще до этого дойдет, еще должен утвердить Конгресс США, поэтому такой сценарий представляется депутату маловероятным.

"Мы никоим образом не выступали против интересов США. Мы маленькая страна. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами и так и ведем свою политику. Так и относимся к Соединенным Штатам. Плюс мы одна из редких стран, выполняющих это соглашение, или обязательство, которое более или менее было поставлено в качестве задачи именно со стороны США за 5%-ный вклад в свою оборону. Мы одни из немногих, и неоднократно уже представители администрации США — и военный министр, и госсекретарь, и сам Трамп отмечали, что мы хорошие союзники", — сказал Айнарс Латковскис.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео