Депутат Сейма от Национального объединения отреагировал на эмиграцию в Белоруссию экс-лидера партии "Стабильности!"
Депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) в социальной сети X прокомментировал решение Алексея Росликова пока не покидать Белоруссию, куда он приехал для проведения пресс-конференции.
"Это хорошо, что Росликов уехал. Он сможет жить в идеализированном им самим «русском мире» и в то же время гражданам Латвии не придется оплачивать его пребывание в тюрьме. Другие фанаты Кремля тоже могли бы последовать примеру своего лидера", - написал Янис Домбрава.
Tas ir labi, ka Rosļikovs ir devies prom. Viņš varēs dzīvot paša idealizētajā "krievu pasaulē" un vienlaikus Latvijas pilsoņiem nebūs jāapmaksā viņa uzturēšanās cietumā. Arī citi Kremļa fani varētu sekot sava līdera piemēram.— Jānis Dombrava (@janisdombrava) April 9, 2026
