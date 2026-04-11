Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе общественного обсуждения нового проекта закона о добропорядочности государственной службы и предотвращении конфликта интересов получило мнения от 18 представителей общества и организаций, сообщили агентству ЛЕТА в KNAB.

Из них 15 были физическими лицами, также оценки представили Ассоциация крупных городов Латвии, Латвийский гражданский альянс и компания «Conexus Baltic Grid».

Полученные мнения в настоящее время оцениваются KNAB.

Как уже сообщалось, KNAB предлагает реформировать регулирование конфликта интересов в государственном управлении, перейдя от формальной системы запретов к системе добропорядочности, основанной на оценке рисков, что означает рассмотрение каждой ситуации по существу, включая кажущиеся, потенциальные и фактические конфликты интересов.

Планируется, что инициированный KNAB закон о добропорядочности государственной службы и предотвращении конфликта интересов заменит действующее регулирование и сделает его более понятным, проще применимым на практике и соответствующим современным принципам надлежащего управления.

KNAB подчеркивает, что законопроект предусматривает ряд существенных изменений, в том числе усиление надзора за созданием внутренней системы контроля, соответствующей рискам, в учреждениях государственного управления, повышение ответственности руководителей учреждений, а также распространение требований на всех работников государственного управления.

В бюро поясняют, что действующее регулирование предотвращения конфликта интересов действует уже более 23 лет и в него внесено более 37 поправок для адаптации к требованиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской комиссии и других международных обязательств, а также для решения конкретных случаев, возникших на практике. В результате регулирование стало сложным, фрагментированным и в основном основанным на запретах, а не на едином и последовательном подходе к управлению рисками.

Новый законопроект основан на переходе к риск-ориентированной и превентивной модели управления добропорядочностью и конфликтом интересов. В нем уточняются и усиливаются обязанности руководителей учреждений публичного сектора. В их обязанности будет входить поддержание системы внутреннего контроля для предотвращения рисков конфликта интересов и коррупции, своевременное выявление и управление рисками, уделяя особое внимание также оценке кажущихся конфликтов интересов.

Также они должны будут обеспечивать, чтобы риски добропорядочности и конфликта интересов оценивались по существу, а не только в контексте формальных запретов.

В новом законопроекте уточнены ограничения на принятие подарков. Работникам государственного управления будет запрещено принимать любые подарки, связанные с выполнением служебных обязанностей, которые могут или могли бы повлиять на их объективность, нейтральность или репутацию государственного управления.

Также установлены четкие ограничения на совмещение должностей, предусматривающие, что работники государственного управления не могут выполнять дополнительную работу у другого работодателя или заниматься хозяйственной деятельностью в рабочее время по основному месту работы, а также в условиях риска конфликта интересов.

Заместитель начальника KNAB по вопросам стратегии и политики Сандис Вецтевс отметил, что реформа регулирования конфликта интересов в Латвии означает переход от формального, основанного на запретах подхода к системе добропорядочности, основанной на рисках.

Он подчеркнул, что существующее регулирование, сосредоточенное на формальном соблюдении норм, не всегда способно предотвратить ситуации, когда решения юридически допустимы, но в восприятии общества не соответствуют стандартам добропорядочного поведения. "Поэтому цель реформы — усилить ответственность за управление конфликтами интересов, внедрить принцип кажущегося конфликта интересов и повысить роль руководителей учреждений в обеспечении добропорядочности", — отметил Вецтевс, добавив, что эта реформа по сути является сменой мышления — от формального соответствия к ответственности перед обществом.

По сравнению с действующим регулированием, в новом законопроекте больше не используется понятие «государственное должностное лицо». Вместо этого установлены базовые требования для всех работников государственного управления, а также строгие ограничения и запреты для высших должностных лиц — руководителей учреждений публичного сектора, назначенных и избранных лиц в Сейме, Кабинете министров и органах местного самоуправления. За несоблюдение этих требований сохранится административная ответственность.

В отношении остальных работников ограничения и запреты будут определяться в рамках системы внутреннего контроля каждого учреждения, с предусмотренной дисциплинарной ответственностью за их нарушение. Руководители учреждений в каждом случае будут обязаны оценивать по существу кажущиеся, потенциальные и фактические риски конфликта интересов и коррупции.

Законопроект вводит риск-ориентированный подход к выявлению и управлению конфликтом интересов. Это означает переход от формальной системы запретов к оценке каждой ситуации по существу, определяя, существует ли реальный или кажущийся риск конфликта интересов и какие меры необходимы для его предотвращения или снижения.

KNAB поясняет, что такой подход позволяет учитывать обстоятельства конкретной ситуации и риски, связанные с должностью, одновременно способствуя более прозрачному и добропорядочному государственному управлению.

Законопроект разработан с учетом выявленных на практике проблем, включая сложность и фрагментированность действующего регулирования. При его разработке учтены рекомендации ОЭСР, вытекающие из оценки существующего регулирования этой международной организацией.

Одной из главных причин разработки нового регулирования стало стремление усилить надзор за учреждениями публичного сектора и проактивно предотвращать риски, а не только применять санкции после совершения нарушений.