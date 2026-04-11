Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Выдворить всех граждан недружественных стран» - латышский националист 0 1276

Политика
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Выдворить всех граждан недружественных стран» - латышский националист

Активист новой националистической партии призвал остановить любую иммиграцию, а также лишить ВНЖ граждан РФ.

Как уже сообщалось, на днях активисты новоиспеченной партии Austošā saule ("Восходящее солнце") собрались у офиса "Нового Единства", чтобы выразить протест против массовой миграции.

Активист Austošā saule Янис Заланс заявил, что нынешнее поколение еще не преодолело последствия предыдущего нашествия мигрантов, которые образовали в Латвии анклавы и, по словам оратора, "латыши чувствуют себя в этих анклавах, как иностранцы, поскольку повсюду звучит иностранная речь".

"До сих пор выдаются новые постоянные виды на жительство гражданам России. А тут еще нам навязывают новых иммигрантов из третьих стран! То есть нам предстоит преодолевать последствия сразу двух волн миграции," - сокрушался политик новой националистической партии.

Он призвал "выдворить из Латвии граждан всех недружественных стран".

Читайте нас также:
#Латвия #миграция #национализм #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
6
1
1
3
0
12

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео