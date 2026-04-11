Как уже сообщалось, на днях активисты новоиспеченной партии Austošā saule ("Восходящее солнце") собрались у офиса "Нового Единства", чтобы выразить протест против массовой миграции.

Активист Austošā saule Янис Заланс заявил, что нынешнее поколение еще не преодолело последствия предыдущего нашествия мигрантов, которые образовали в Латвии анклавы и, по словам оратора, "латыши чувствуют себя в этих анклавах, как иностранцы, поскольку повсюду звучит иностранная речь".

"До сих пор выдаются новые постоянные виды на жительство гражданам России. А тут еще нам навязывают новых иммигрантов из третьих стран! То есть нам предстоит преодолевать последствия сразу двух волн миграции," - сокрушался политик новой националистической партии.

Он призвал "выдворить из Латвии граждан всех недружественных стран".