«Это просто чистое регулирование цен!» - торговцы топливом грозят судом правительству ЛР 1 604

Политика
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это просто чистое регулирование цен!» - торговцы топливом грозят судом правительству ЛР

Торговцы топливом возмущены и не исключают обращения в Конституционный суд.

Как сообщал bb.lv, сегодня министру экономики Виктору Валайнису все-таки удалось провести через правительство законопроект «О платеже солидарности торговцев топливом». Уже в ближайшие дни документ поступит в Сейм.

Суть законопроекта в том, чтобы изымать в полном объеме прибыль, которая будет образовываться у торговцев топливом из-за необоснованной наценки свыше 3 процентов. Говоря простым языком, если будет доказано, что торговцы горючим в розницу «накрутили» на конечную стоимость более 3 процентов, то эту прибыль придется все равно отдать государству.

Сами торговцы топливом на сегодняшнем заседании правительства, как и следовало ожидать, были категорически против данного законопроекта. Ассоциация торговцев топливом заявила, что законопроект является попыткой регулировать цены в условиях рыночной экономики, что совершенно недопустимо.

О риске для свободной конкуренции заявила и Латвийская конфедерация работодателей.

Представители торговцев горючим считают, что подобная политика латвийских властей ухудшает инвестиционный климат и отпугнет инвесторов. Если Сейм примет закон в таком виде, то ассоциация торговцев топливом может обратиться в Конституционный суд.

×
Читайте нас также:
#инвестиции #торговля #Латвия #конституционный суд #топливо #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
