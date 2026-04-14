Правительство во вторник поддержало предложение Министерства экономики о применении к торговцам топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%, пишет ЛЕТА.

Согласно разработанному Министерством экономики законопроекту, если установленная розничная цена топлива превышает рассчитанную ориентировочную цену на 3%, сумма доходов сверх этого порога будет включаться в базу платежа солидарности с применением ставки 100%.

В то же время платеж солидарности не будет применяться, если розничный торговец сможет документально подтвердить, что фактические закупочные расходы на топливо в соответствующий период превышали цену закупки, использованную при расчете ориентировочной розничной цены, более чем на 3%. В таком случае база платежа будет соответственно уменьшена пропорционально подтвержденному превышению закупочной цены.

В министерстве отмечают, что законопроект «Закон о платеже солидарности для торговцев топливом» разработан для снижения негативного социально-экономического влияния на народное хозяйство, вызванного резким ростом розничных цен на топливо, а также для обеспечения дополнительных финансовых средств в государственном бюджете на укрепление безопасности снабжения и покрытие связанных с этим фискальных потребностей.

Платеж солидарности будет временным механизмом, который будет применяться только в случаях, когда розничная цена топлива существенно превышает изменения цен на нефтепродукты на мировых рынках. Это позволит обеспечить дополнительные средства для покрытия фискальных потребностей и снизить влияние роста цен на топливо, отмечают в министерстве.

Законопроект разработан как краткосрочное, чрезвычайное и соразмерное решение, направленное на конкретные риски на рынке розничной торговли топливом и защиту интересов потребителей. В настоящее время предусмотрено, что закон будет действовать до 31 декабря 2026 года. Таким образом, четко определен срок его применения. Сам механизм платежа солидарности не будет запущен сразу после вступления закона в силу — он будет активирован постановлениями Кабинета министров, в которых определят конкретный период применения и технические параметры, включая методику расчета ориентировочной розничной цены.

Министерство экономики указывает, что в установленный срок механизм направлен на укрепление безопасности снабжения, снижение влияния роста цен на топливо и обеспечение дополнительных средств для покрытия связанных с этим фискальных потребностей. Платеж будет применяться также для обеспечения своевременного и корректного отражения налоговых изменений в розничных ценах, а также в случаях, когда рост цен в рознице существенно превышает динамику мировых цен на нефтепродукты или не соответствует изменениям налогов.

Определенное Кабинетом министров учреждение будет каждую первую рабочую неделю рассчитывать и публиковать на своем сайте ориентировочную розничную цену на дизельное топливо и бензин. При расчете будут учитываться все основные элементы формирования цены, включая закупочную стоимость топлива, расходы на поставку, хранение, логистику и другие параметры.

В министерстве подчеркивают, что ориентировочная розничная цена позволит торговцам получать прибыль, поскольку платеж солидарности будет направлен только против чрезмерной наценки. Если фактическая цена превысит допустимый порог в 3%, вся сумма доходов сверх этого уровня будет включена в базу платежа с применением ставки 100%.

Регулирование предусматривает, что в таких случаях розничные торговцы будут обязаны уплачивать платеж солидарности в установленном законом размере, который будет направляться на покрытие расходов и фискальных потребностей, связанных с резким ростом цен на топливо.

Торговцы будут обязаны подавать декларацию по платежу солидарности в тот момент, когда возникнет обязанность его уплаты. Рассчитанную сумму необходимо будет перечислить в государственный бюджет не позднее 23-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Предусмотрено, что торговцы должны будут представлять документальные подтверждения — счета на приобретение топлива, таможенные декларации и декларации по платежу солидарности — в ООО «Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"».

Планируется, что администрирование платежа будет обеспечивать «Possessor», который будет контролировать правильность расчета и уплаты, а также сопоставлять фактические розничные цены с опубликованными ориентировочными. Для проведения проверок «Possessor» будет сотрудничать с Центром защиты прав потребителей, который вправе запрашивать информацию и документы, проводить проверки и рассматривать жалобы потребителей.

Также предусмотрено, что «Possessor» будет иметь право контролировать расчет и уплату платежа и, в случае несоответствий, направлять уведомления о необходимости уплаты суммы и пени. За каждый день просрочки будет начисляться 0,05%. Оплату необходимо будет произвести в течение десяти дней с момента получения уведомления.

За предоставление недостоверной информации, ее непредоставление или действия, в результате которых платеж не был произведен, Центр защиты прав потребителей сможет применять административную ответственность.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.

Ранее сообщалось, что законопроект был передан на согласование до 10 апреля.

По законопроекту поступило несколько возражений — их подали Совет иностранных инвесторов в Латвии, Латвийская конфедерация работодателей, Государственная канцелярия, Министерство климата и энергетики и Латвийская ассоциация торговцев топливом. В то же время Министерство климата и энергетики, Министерство финансов, Государственная канцелярия, Совет по конкуренции и Министерство юстиции представили ряд предложений по улучшению законопроекта.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере заявила, что торговцы топливом концептуально не поддерживают разработанный Министерством экономики законопроект, поскольку он, по их мнению, противоречит принципам свободного рынка и может не соответствовать Конституции.

"Речь не идет о налоге на сверхприбыль — это фактически прямое регулирование цен. Это политическая инициатива в предвыборной обстановке. Торговцы не видят экономического обоснования, и у нее нет экономической оценки", — сказала Лигере.

Она пояснила, что законопроект фактически пытается регулировать цену, основные компоненты которой торговцы не могут контролировать: 93% цены составляют закупочная стоимость и налоги, тогда как лишь 7% — это часть, которой торговец может управлять.