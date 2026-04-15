Как стало известно, в разгар битвы за предоставление airBaltic кредита министр сообщений Атис Швинка отбыл в Германию, где вместе с мэром Риги участвует в бизнес-форуме. Рижский мэр Виестурс Клейнбергс решил поддержать своего однопартийца Швинку и обрушился с критикой на "зеленых крестьян":

"Зеленые крестьяне" - шуты. Они развратили страну, и вместо того, чтобы участвовать в стимулировании экономического роста, шантажом пытаются свергнуть правительство. Между тем, мы с Атисом Швинкой встречаемся в Гамбурге, Любеке и Ростоке с предпринимателями, инвесторами и на бизнес-саммите региона Балтийского моря исполняем обязанности министра экономики", - написал Клейнбергс в faceboo, тем самым "укусив" и министра экономики Виктора Валайниса от Союза зеленых и крестьян.

Возникает вопрос: а как же "прогрессивные" все эти почти три года работали с "шутами, развратившими страну", в одном правительстве? Ничего не мешало? Края кормушки не давили?