Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Риги обрушился с критикой на «зеленых крестьян» 1 530

Политика
Дата публикации: 15.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэр Риги обрушился с критикой на «зеленых крестьян»
ФОТО: LETA

Виестурс Клейнбергс отправился в Германию - вместе с министром сообщений.

Как стало известно, в разгар битвы за предоставление airBaltic кредита министр сообщений Атис Швинка отбыл в Германию, где вместе с мэром Риги участвует в бизнес-форуме. Рижский мэр Виестурс Клейнбергс решил поддержать своего однопартийца Швинку и обрушился с критикой на "зеленых крестьян":

"Зеленые крестьяне" - шуты. Они развратили страну, и вместо того, чтобы участвовать в стимулировании экономического роста, шантажом пытаются свергнуть правительство. Между тем, мы с Атисом Швинкой встречаемся в Гамбурге, Любеке и Ростоке с предпринимателями, инвесторами и на бизнес-саммите региона Балтийского моря исполняем обязанности министра экономики", - написал Клейнбергс в faceboo, тем самым "укусив" и министра экономики Виктора Валайниса от Союза зеленых и крестьян.

Возникает вопрос: а как же "прогрессивные" все эти почти три года работали с "шутами, развратившими страну", в одном правительстве? Ничего не мешало? Края кормушки не давили?

×
Читайте нас также:
#министры #критика #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
1
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео