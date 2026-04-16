"Зеленые крестьян" в очередной раз поменяли свою позицию и проголосовали за выдачу национальной авиакомпании 30 миллионов евро.

Итак, правительственного кризиса удалось избежать. Более того, Сейм сегодня после долгих дебатов, в которых участвовала и сама премьер Эвика Силиня, и министр сообщений Атис Швинка, поддержал предоставлении airBaltic кредита в размере 30 миллионов.

"За" проголосовали 49 депутатов, 23 голосовали "против", а один слуга народа воздержался. Примечательно, что часть депутатов Национального объединения вообще предпочли не голосовать.

Как уже сообщалось, разногласия между партиями, представленными в правительстве Эвики Силини (Новое единство), обострились настолько, что в среду она допустила возможность падения правительства, официальной причиной чего могла стать неспособность "Нового Единства", "Прогрессивных" и СЗК договориться о поддержке авиакомпании "airBaltic".

На переговорах, состоявшихся в четверг утром, партнеры по коалиции договорились продолжить совместную работу. Как отметила Силиня, соглашение предусматривает, что Швинка должен обеспечить, чтобы "airBaltic" стала прибыльной компанией. В противном случае ему придется взять на себя ответственность, подчеркнула премьер.

Также Силиня указала, что Министерство сообщения необходимо реорганизовать, поскольку "многие работы застряли" и не продвигаются вперед. Она ожидает реорганизацию уже в ближайшее время.