Бюджетная комиссия Сейма дала «зелёный свет» займу airBaltic

Дата публикации: 16.04.2026
Депутаты Бюджетной и финансовой (налоговой) комиссии Сейма, повторно рассмотрев вопрос, сегодня поддержали проект решения Сейма о согласии на предоставление государственного краткосрочного займа национальной авиакомпании "airBaltic", пишет LETA.

Министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные) в ходе заседания вновь подчеркнул значимость компании и необходимость ее поддержки. Он также отметил, что несет политическую ответственность за каждое решение и возможные ошибки. "Я несу полную ответственность за процесс, за действия, за план, который мы сейчас продвигаем", — подчеркнул министр.

Депутат оппозиции Кристап Криштопанс (ЛПМ) перед голосованием поинтересовался, какие последствия будут, если заем не будет возвращен вовремя. В свою очередь Швинка вновь подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за план и его выполнение.

Депутат коалиции Улдис Аугулис (СЗК) акцентировал, что на данный момент неясно, каким образом будет возвращен заем, а также раскритиковал ситуацию, при которой невозможно ознакомиться со всей доступной информацией, так как часть ее является секретной.

Как уже сообщалось, разногласия между партиями, представленными в правительстве Эвики Силини (Новое единство), обострились настолько, что в среду она допустила возможность падения правительства, официальной причиной чего могла стать неспособность "Нового Единства", "Прогрессивных" и СЗК договориться о поддержке авиакомпании "airBaltic".

В итоге большинство депутатов комиссии поддержали проект решения о согласии парламента на предоставление займа "airBaltic". Предполагается, что этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании Сейма.

Ранее депутаты фракции СЗК в Сейме настаивали на "предложении из трех пунктов", включая отставку Швинки, чтобы поддержать предоставление краткосрочного займа "airBaltic" в размере 30 миллионов евро.

Предложение СЗК предусматривало, что поддержка займа будет обеспечена при наличии четкого плана достижения "airBaltic" статуса прибыльной компании, если до голосования в Сейме Швинка уйдет в отставку с поста министра сообщения, взяв на себя политическую ответственность за неконтролируемую ситуацию, и если Силиня возьмет на себя политическую ответственность за выполнение плана по обеспечению прибыльности авиакомпании.

В свою очередь "Прогрессивные" подчеркнули, что не намерены рассматривать предложение СЗК, а "Новое Единство" призвало партнеров по коалиции к переговорам для достижения договоренности о дальнейшей работе.

На переговорах, состоявшихся в четверг утром, партнеры по коалиции договорились продолжить совместную работу. Как отметила Силиня, соглашение предусматривает, что Швинка должен обеспечить, чтобы "airBaltic" стала прибыльной компанией. В противном случае ему придется взять на себя ответственность, подчеркнула премьер.

Также Силиня указала, что Министерство сообщения необходимо реорганизовать, поскольку "многие работы застряли" и не продвигаются вперед. Она ожидает реорганизацию уже в ближайшее время.

#кризис #финансы #Латвия #депутаты #коалиция #правительство #airbaltic #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
