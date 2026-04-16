Политолог о том, как нынешнее правительство будет "доживать" до выборов.

Любое событие может привести к краху правительства, возглавляемого Эвикой Силиней («Новое Единство»), сказала политолог Ивета Кажока в интервью передаче Латвийского радио.

Союз зеленых и крестьян (СЗК), по словам политолога, уже второй раз тестирует границы правительства с целью развалить правительство, что создаст конкурентное предпочтение перед выборами в Сейм осенью. Кажока предположила, что в конце концов "зеленые крестьяне" все же не хотели быть теми, кто свергает правительство из-за такого — «airBaltic» — вопроса.

По словам Кажоки, «прогрессивным» ни тепло, ни холодно в случае свержение правительства, поскольку они с момента замены предыдущего министра сообщения Каспара Бришкенса не хотят отвечать за сферу сообщений. Кажока предположила, что партия была бы рада, если бы «кто-то их от нее избавил».

Политолог в интервью Латвийскому радио пояснила, что ситуация у «Нового Единства» очень сложная. То есть они сумели сохранить правительство и затмить скандал, связанный с тратами премьера, но должны продолжать брать на себя ответственность за вопросы сообщения, а также за работу "дисфункционального" правительство. Скандал вокруг трат премьера тоже может снова «всплыть».

По ее мнению, у «Нового Единства» нет «плана б» - без премьер-министра Силини, с каким-либо возможным другим кандидатом в премьеры. То есть оно продолжит поддерживать правительство и надеяться, что на выборах люди проголосуют за них как за меньшее зло.

Она отметила, что «теоретически взорваться может любой вопрос». Если какая-то партия не захочет находиться в правительстве, она может найти какой-то вопрос, который «вытащить» на повестку дня.