Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«У »Нового Единства« нет плана »B« - без премьера Силини 1 423

Политика
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «У »Нового Единства« нет плана »B« - без премьера Силини

Политолог о том, как нынешнее правительство будет "доживать" до выборов.

Любое событие может привести к краху правительства, возглавляемого Эвикой Силиней («Новое Единство»), сказала политолог Ивета Кажока в интервью передаче Латвийского радио.

Союз зеленых и крестьян (СЗК), по словам политолога, уже второй раз тестирует границы правительства с целью развалить правительство, что создаст конкурентное предпочтение перед выборами в Сейм осенью. Кажока предположила, что в конце концов "зеленые крестьяне" все же не хотели быть теми, кто свергает правительство из-за такого — «airBaltic» — вопроса.

По словам Кажоки, «прогрессивным» ни тепло, ни холодно в случае свержение правительства, поскольку они с момента замены предыдущего министра сообщения Каспара Бришкенса не хотят отвечать за сферу сообщений. Кажока предположила, что партия была бы рада, если бы «кто-то их от нее избавил».

Политолог в интервью Латвийскому радио пояснила, что ситуация у «Нового Единства» очень сложная. То есть они сумели сохранить правительство и затмить скандал, связанный с тратами премьера, но должны продолжать брать на себя ответственность за вопросы сообщения, а также за работу "дисфункционального" правительство. Скандал вокруг трат премьера тоже может снова «всплыть».

По ее мнению, у «Нового Единства» нет «плана б» - без премьер-министра Силини, с каким-либо возможным другим кандидатом в премьеры. То есть оно продолжит поддерживать правительство и надеяться, что на выборах люди проголосуют за них как за меньшее зло.

Она отметила, что «теоретически взорваться может любой вопрос». Если какая-то партия не захочет находиться в правительстве, она может найти какой-то вопрос, который «вытащить» на повестку дня.

×
Читайте нас также:
#выборы #коррупция #правительство #политические партии #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео