Как известно, одно из условий, которое выдвинули "зеленые крестьяне" в обмен на поддержку кредита для airBaltic - это реорганизация министерства сообщений. Премьер с этим согласилась. Однако не присутствовавший на коалиционном совете министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") позднее заявил, что ни в курсе о какой реорганизации идет речь.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) пояснил, что министерство сообщений просто не справляется с актуальными проблемами (Rail Baltica, airBaltic) и очевидно, что нужно пересмотреть функции данного министерства и попытаться сделать работу этого ведомства более эффективной. "А, возможно, стоит просто перераспределить функции по другим министерствам и подумать о ликвидации министерства", - заявил глава минэкономики.